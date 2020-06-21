Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi (2) - Son Dakika

Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi (2)

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde (UGFF), "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü, "Sama İçin" (For Sama) adlı yapım kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde (UGFF), "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü, "Sama İçin" (For Sama) adlı yapım kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin kapanış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarıyla başladı.

Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen, dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivalinde "En İyi Uzun Metraj Film" ödülüne, yönetmenliğini Waad Al- Kateab ve Edward Watts'ın üstlendiği "Sama İçin" filmi layık görüldü.

Jüri başkanlığını üstlenen yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl ilki gerçekleşen Göç Filmleri Festivali'nde en iyi film ödülünün oy birliğiyle "Sama İçin"e verildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Temasıyla bu çağın belki de en büyük trajedilerinden birine sahip çıkma düşüncesiyle yola çıkan Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin En İyi Film Ödülü, bir belgesel filme gitti. Suriye'de olan bitenler konusundaki tüm yargılarımızı yerle bir edecek, mülteci sorununa karşı bakış açımızı tümüyle değiştirebilecek güçte, insanı allak bullak eden, bir yandan da bir yığın, altından kalkılmaz soruyla baş başa bırakan bir film bu. Eldeki sarsıcı malzemeyi bir anlatıya dönüştürmeyi ustalıkla başaran kurgusu olan ve her sahnesiyle insan doğası hakkında ezber bozan ayrıntılar barındıran bir film."

Filmin yönetmenlerinden Waad Al-Kateab, ödül dolayısıyla çok sevindiğini dile getirerek, "Bir buçuk yıl Türkiye'de yaşadım. Ben de o mültecilerden biriydim. Şimdi ise İngiltere'de mülteciyim. Türkiye'de yaşayanların, Sama İçin'i izlemelerinin ve mültecilerin neden mülteci olduklarını, ne zorluklarla karşılaştıklarını, sadece ülkelerinde kalabilmek için ne kadar mücadele ettiklerini, genel olarak neler yaşadıklarını öğrenmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Filmime itibar ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İlham Verici Senaryo ödülü, "Oğlum Gibi" filminin oldu

Festivalin jüri üyelerinden Çinli oyuncu ve yönetmen Joan Chen, Costanza Quatriglio'nun "Oğlum Gibi" filmi, "İlham Verici Senaryo" dalında birinci olduğunu açıklayarak, ödül gerekçesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Seçkin ve incelikli senaryoları, hepimizi hem zihnen hem de bedenen ana karakterlerin geçmişiyle hesaplaştığı bambaşka ve tehlike altındaki diyarlara götürüyor. Filmde söylenmeyen şeyler, söylenenler kadar güçlü bir etki yaratıyor ve filmi izledikten sonra uzun bir müddet daha akıllarda yankılanıyor, varlığını koruyor. "

Yönetmen Costanza Quatriglio, ödül dolayısıyla festivale ve jüriye teşekkür ederek, "Böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük onur duyduk ve çok, çok, çok mutlu olduk. Bu ödülü sevgili dostlarıma, Hazara dostlarıma, hikayenin bir parçası olan Mohammad Jan Azad'a, Basir Ahang'a, annesine ve filmi çekerken tanışma şansı elde ettiğim tüm annelere ithaf ediyorum. Çünkü tüm çocukları kendi çocuğummuş gibi görüyorum. Öyle düşünüyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

UNICEF ödülü "Kıyının Çocukları"na verildi

U Uluslararası Kısa Film Ödülü'nü açıklayan UNICEF İyi Niyet Elçisi, oyuncu Tuba Büyüküstün, "Kıyının Çocukları" filminin ödüle layık görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çok iyi bir kısa film seçkisi ile karşı karşıyaydık. Çok duygulandık, yetkin filmler vardı seçkide fillerin hepsini keyif alarak izledik. Şimdi Unicef Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülünü açıklıyorum. İyi bir senaryoya etkileyici bir anlatım dili eşlik ediyor. Mülteci bir çocuğun dramını bize iki farklı kültürün buluşması üzerinden anlatıyor."

Filmin yönetmeni Amelia Nanni ise, ödülü kazanmanın kendisini derinden etkilediğini söyleyerek, "Çok önemli bir armağan. Hayatta bazen yaptığımız işlere devam edebilmek için, doğru zamanda uzanan bir yardım eline ihtiyaç duyabiliriz. Bu ödül de bir sonraki filmimi yapmak için bana büyük cesaret vermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı Gemi Yarışması'nı Zeynep Köprülü'nün Orada filmi kazandı

Aynı Gemi Yarışması'nın jüri üyelerinden, İranlı yönetmen Farnoosh Samadi??, ödülü kazanan filmi ve gerekçelerini şu sözlerle açıkladı:

"Bu etkileyici filmde, bir kadının tekil hikayesi, göçmenlerin maruz kaldığı kötü muamele ve dışlanmaya bir örnek olarak kullanılmaktadır. Bürokrasi insanlığın, katı kurallar da dayanışmanın üstünde tutulmaktadır. Ana karakterin ölmekte olan babasına veda etme isteğiyle oyuncu arkadaşlarına karşı sorumluluğunu dengede tutmak için gösterdiği çabanın yönetmen tarafından yansıtılma şekli bizi çok etkiledi. Hikayenin çok katmanlı oluşu, sinematografisi ve oyunculuklar bizi ikna etti. Bu nedenle 'Aynı Gemi En İyi Film' ödülünü Zeynep Köprülü'nün yönettiği 'Orada' adlı filme veriyoruz."

Filmin yönetmeni Zeynep Köprülü ise dünya genelinde yaşanan zor koşullara rağmen, filmi seyirciyle buluşturduğu için Uluslararası Göç Filmleri Festivaline teşekkür ederek, "Bu ödül, bizi çok mutlu etti ve onurlandırdı. Bu vesileyle tüm jüri üyelerine, ekip arkadaşlarımıza ve oyuncularımıza teşekkür etmek isterim. Göçle ilgili farkındalık yaratan bu seçkide yer almak bizim için oldukça değerliydi." diye konuştu.

Festivalde ayrıca Arash T. Riahi'nin yönettiği "Oskar & Lilli" filmi mansiyona layık görüldü.

"En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü kazanan yapıma 15 bin avro verilirken, "En İyi Kısa Metraj Film" ve "İlham Verici Senaryo" ödülünü alan yapımlar 5 bin avro para ödülünün sahibi oldu. "Aynı Gemi" adıyla düzenlenen kısa metraj film yarışmasının kazananına da bin avro verilecek.

Festivale ilişkin

Kapanış töreni için Göbeklitepe ile İngiltere'deki Stonehenge Anıtı görsellerinin dijital olarak harmanlanmasıyla sanal bir sahne oluşturuldu.

Konuşmaların ardından piyanoda usta müzisyen Musa Göçmen, bağlamada Portekizli sanatçı Ruben Moniro ve Yemen Türküsü'nü seslendirdi.

Yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve akademisyenleri ağırlayan festivalde, 30 ülkeden 45 film izleyiciyle buluştu.

Göçlerin tarih boyu tüm milletlerin yaşadığı ortak bir hikaye olduğuna vurgu yapması ve bu konuda farkındalık oluşturması hedeflenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin Onursal Başkanlığı'nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham üstlendi.

"Uzun Metraj Yarışma"nın jürisi için Nuri Bilge Ceylan'ın başkanlığında, Danny Glover, Emir Hadzihafizbegovic, Joan Chen, Lone Scherfig, Sandy Powell ve Seyyid Şahap Hüseyni bir araya geldi.

Festival boyunca canlı yayınlarla masterclass etkinlikleri, uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla, paneller düzenlendi.

Festival kapsamındaki "Göçün İzleri" ve "Göç Duygusu" sergileri ise www.migrationff.com sitesinde iki hafta daha ücretsiz olarak görülebilecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi (2)

İçişleri Bakanlığı, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 09:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi (2) - Son Dakika

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