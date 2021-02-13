DEÜ "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferans düzenleyecek

Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde (DEÜ) 22-24 Şubat'ta "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferans düzenleneceği bildirildi.

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki konferans için tüm hazırlıkların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tamamlandığını kaydetti.

Salgın nedeniyle 2020'de düzenlemeyi planladıkları etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Hotar, "Bu sene ise pandemi kurallarına uygun olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile bilimsel etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Konferansımıza, hukuk, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, kadın çalışmaları, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı bilim insanları katılacak." ifadelerini kullandı.

Rektör Hotar, 3 gün sürecek etkinlikte göç olgusunun kapsamlı şekilde ele alınacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bulunduğumuz coğrafyada göçmen, sığınmacı ve mülteci gibi kavramlar, aslında hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bizler de buradan hareketle can güvenliği veya siyasi baskı gibi sebeplerle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan veya bırakılan insanların yaşadıkları sıkıntıları göç edilen ülkede ortaya çıkan sosyal ve hukuki sorunların bilimsel veriler ışığında ele alınması gerektiğini düşündük. Böylece dünyanın farklı bölgelerindeki benzer sorunları da dikkate aldığımızda, uluslararası bir konferansın düzenlenmesinin doğru bir adım olacağına karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle bu etkinliğimizi planladık."

Hotar, konferansta açıklanan araştırma, fikir, bulgu ve çalışmaları bir araya getirerek yayın haline dönüştüreceklerini de vurguladı.

Konferansa E-Kampüs Üniversitesinden Prof. Dr. Paola Todini, Al-Quds Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ahmad Khashans, Al-Balqa Üniversitesinden Prof. Dr. Saad Al-Basheer, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinden Prof. Dr. Farid Sufian Bin Shuaib, Lebanese Kanada Üniversitesinden Prof. Dr. Mehssen Macary, Sofya Üniversitesinden Prof. Dr. Maria Petrova, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, Djelfa Ziane Achour Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aissa Maizza gibi dünyaca ünlü bilim insanlarının katılacağı bildirildi.