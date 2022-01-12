Uluslararası Göç Örgütü: 2021'de Yemen'e 24 bin göçmen geldi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2021 yılında Yemen'e 24 bin düzensiz göçmenin ulaştığını açıkladı.

IOM, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'e ülke dışından gelen düzensiz göçmenlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, geçen yıl boyunca Yemen'e yüzde 89'u Etiyopya, yüzde 11'i Somali'den olmak üzere 24 bin göçmenin geldiği aktarıldı.

Ülkeye gelen göçmenlerden yüzde 10'unun çocuk, yüzde 13'ünün kadın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, on binlerce göçmenin güvenli seyahat imkanı ya da temel hizmetlere erişimi sınırlı şekilde Yemen'in farklı bölgelerinde mahsur kaldığı belirtildi.

Özellikle kadınların ve çocukların ciddi risklerle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, birçoğunun kaçakçılar tarafından kaçırıldığı; şiddete ve ihlallere maruz kaldığı aktarıldı.

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahı olarak kullanılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.