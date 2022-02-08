Uluslararası Göç Örgütü, Afganistan için 589 milyon dolar yardım talebinde bulundu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Afganistan'da yerinden edilen sivillere acil insani yardım ve koruma sağlamak için en az 589 milyon ABD doları yardım gerektiğini açıkladı.

IOM'den yapılan yazılı açıklamada, ilk olarak Eylül 2021'de ilan edilen ve yeniden gözden geçirilen Afganistan ve Komşu Ülkeler için Kapsamlı Faaliyet Planı'na (CAP) dair bilgi verildi.

Taliban'ın Ağustos 2021'de ülkede kontrolü ele geçirmesinden bu yana ülke içinde ve komşu ülkelere zorunlu göç etmiş 3,6 milyon kişinin acil insani yardım ve korumaya muhtaç olduğu belirtilen açıklamada, CAP'ın Afganistan ve komşu ülkelerde göç ve yerinden edilmenin yarattığı krizi hafifletmeye odaklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, insani kriz mağduru kişilere yardım ulaşabilmesi için en az 589 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen IOM Operasyonlar Direktör Yardımcısı Ugochi Daniels, "Afganistan'da süregelen kriz hem ülke içinde hem de komşu ve bölge ülkelerinde insani ihtiyaçları artırmakla birlikte zorunlu göç riskini de tetikliyor." ifadelerine yer verdi.

Daniels, Ağustos 2021'de başlayan krizden bu yana Afgan nüfusunun yarısından fazlasının insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizerek, "Afganistan, neredeyse toplumun tamamı yoksulluğa sürüklenirken sistematik çöküş ve insani facia riskiyle yüzleşmektedir." ifadesini kullandı.

Afganistan ve Komşu Ülkeler için Kapsamlı Faaliyet Planı, Afganistan'da yerinden edilen siviller başta olmak üzere İran, Kazakistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'daki Afgan mültecilere ulaşmayı hedefliyor.