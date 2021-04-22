Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi - Son Dakika

Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

22.04.2021 23:23

Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ve en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. 2021'in başından bu yana Akdeniz'de 350'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

EN BÜYÜK KORKU GERÇEK OLDU

Akdeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz'den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus'un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

HAYATTA KALAN KİMSEYE RASTLANMADI

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 cansız beden tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

KORKUNÇ ÖLÜM RAKAMLARI

STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz'in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (6)
  • YAWW OSMAN: BEN KEŞKE , BUNUN İNSANLIKLA İLGİSİ YOK , BUNUN RUHLARINDAKİ VATAN SEVGİSİYLE İLGİSİ VAR , YILLARDIR BU ZİBİDİLER KAÇIP KENDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR , HİÇ ÜLKESİNİ DÜŞÜNEN YOK , BENİM 2 DEDEM ÇANAKKALEDE KALMIŞ , EVİNE DÖNEMEMİŞ , BU VATANSIZLARI SAVUNDUĞUNA GÖRE DEMEKKİ SENDE KAÇACAK RUH HALİNE SAHİPSİN , ALLAH SENİDE BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
  • beykozlu: bu goçmenlerın paralarını alıyorlar sonrada tekneyı batırıyorlar bılerek yıllardır aynı muhabbet bıle bıle olume gıdıyorlar ve hala daha ısrarla goc edıyorlar yazık gunah ALLAH mekanlarını cennet etsın Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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