Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: İklim değişikliği ve zorunlu göç arasında yakın bir ilişki var - Son Dakika
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Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: İklim değişikliği ve zorunlu göç arasında yakın bir ilişki var

09.09.2022 09:45

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, gıda güvensizliği, iklim değişikliği ve zorunlu göç arasında çok yakın bir ilişki olduğunu söylüyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, gıda güvensizliği, iklim değişikliği ve zorunlu göç arasında çok yakın bir ilişki olduğunu söylüyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: İklim değişikliği ve zorunlu göç arasında yakın bir ilişki var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: İklim değişikliği ve zorunlu göç arasında yakın bir ilişki var - Son Dakika
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