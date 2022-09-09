Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: İklim değişikliği ve zorunlu göç arasında yakın bir ilişki var

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, gıda güvensizliği, iklim değişikliği ve zorunlu göç arasında çok yakın bir ilişki olduğunu söylüyor.

Kaynak: DailyMotion.com

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