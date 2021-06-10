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Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi - Son Dakika

Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi

10.06.2021 16:41
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi, System.String[]

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Ankara Ülke Ofisi Temsilcisi Vekili David Savard ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Ankara Ülke Ofisi Temsilcisi Vekili David Savard ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Başkan Seçer, "Projelerimiz günü kurtarmak için değil, uzun vadeli" derken, Savarda da "Bir projede değişimi sağlayan şey adım adım ona yaklaşmaktır, adım adım devam ettirmektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 'Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi'nin açılışının ardından, Uluslararası Göç Örgütü Ankara Ülke Ofisi Temsilcisi Vekili Savard, Güneydoğu ve Akdeniz Bölge Direktörü Rex Alamban ve beraberlerindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret etti.

"Mersin'de yaşayan mültecilerin ihtiyaç alanlarına cevap verecek merkezi açtık"

Başkan Seçer, ziyarette yaptığı konuşmada, bugün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Mülteci sorununa ilişkin yaptığımız bir çalışmanın sonucunu gördük. Bugün yaptığımız çalışmaların sonucunda hem istihdamla ilgili bir dokunuş yapmış olduk hem Mersin'de yaşayan mültecilerin ya da misafirlerin hukuksal, eğitim, psiko-sosyal gibi bir dizi sorun alanlarına ya da ihtiyaç alanlarına cevap verecek merkezi açtık. Bu çalışmalar yoğunlaştıkça ve bunların sonucunu gördükçe bizim mutluluğumuz bir kat daha artar. Oturduğum koltuk; kentin ihtiyacını karşılamak, sorunlarını çözmek, talepleri yerine getirme koltuğu. Doğal olarak da görevimi yaptığım zaman mutlu oluyorum" diye konuştu.

"Bizim için kurdeleyi kesmek, aslında projenin tamamlandığının göstergesi"

Savard ise Başkan Seçer'e nazik daveti için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Uluslararası Göç Örgütü ile yaptığınız bu iş birliği için, sarf ettiğiniz çabaya çok teşekkür ederiz. Birçok projede aslında sadece kurdeleyi kesiyoruz ve bitiyor. Bizim için kurdeleyi kesmek, aslında projenin tamamlandığının göstergesi. Ama biz aslında bugün sadece 2 projenin başlangıcı olarak bu kurdeleyi kestik. Bugün orada gördüğümüz kadınlar, oradaki fiziksel yapıdan çok daha etkileyici aslında. Oradaki kadınların enerjileri, zekası, ruhu önemli. Sosyal Uyum Merkezi projesi de belediye iş birliğiyle gerçekleşti. Yine birçok alanda insanları destekleyeceğimiz bir proje olarak devam edecek. Belki insanlar sadece bir sorunun cevabını almak için gelecekler ama başka insanların da hem eğitim alanında hem istihdam alanında hem psikolojik alanlarda destek görebileceği bir yer olacak. Tabi ki bunu size söylememe gerek yok ama bir projede değişimi sağlayan şey adım adım ona yaklaşmaktır, adım adım devam ettirmektir."

"Projelerimiz günü kurtarmak için değil, uzun vadeli"

Başkan Seçer, Savard'ın düşüncelerinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çünkü aynı şeyleri düşünüyoruz. Genelde tam tersi düşünülüyor. Bir proje yapılıyor, diyelim ki bir tesis kuruluyor, kurdele kesildi mi iş bitti zannediliyor. Sadece bu tip programlarda yapılan ya da iş birlikleriyle yapılan projeler değil, bizim kendimize özgün projelerde de belediyecilik anlayışı maalesef böyle. Biz de asla böyle bir şey yok" dedi.

Büyükşehir'in hayvancılık projesinin iş birliğine çok önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Seçer, "Projelerimiz gerçekten günü kurtarmak için değil, uzun süreli, orta vadeli, uzun vadeli. Özellikle hedef kitleleri dönüştürmeye yönelik. Bunun neticesini gördüğümüz çalışmalar bizim için değerli. Bizimle her alanda çok rahatlıkla iş birliği yapabilirsiniz. Bunu yürekten söylüyorum, çünkü ihtiyacımız var, sizin de ihtiyacınız var. Düşüncelerimiz çok paralel, örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Başkan Seçer heyete günün anısına mitolojide geçen ve Tarsus'un ismini almasında önem taşıyan Pegasus figürlü tablo hediye etti. - MERSİN

Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi
Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi

Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler, Ankara, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uluslararası Göç Örgütü heyeti, Başkan Seçer ile bir araya geldi - Son Dakika


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