Uluslararası Göç Örgütü, Libya-Çad sınırında 20 göçmenin ölümüne tepki gösterdi - Son Dakika
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Uluslararası Göç Örgütü, Libya-Çad sınırında 20 göçmenin ölümüne tepki gösterdi

01.07.2022 14:01
Uluslararası Göç Örgütü, Libya-Çad sınırında 20 göçmenin ölümüne tepki gösterdi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya-Çad sınırında 20 göçmenin ölü bulunmasının üzüntü verici olduğunu bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya- Çad sınırında 20 göçmenin ölü bulunmasının üzüntü verici olduğunu bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 29 Haziran'da Libya'nın güneyindeki Sahra Çölü'nün Çad sınırı bölgesinde düzensiz göçmenlerin susuzluktan hayatını kaybetmesi ele alındı.

IOM Libya Misyon Şefi Federico Soda, "Libya çölünde 20 kişinin hayatını kaybetmesi, uluslararası camia için bir uyanış çağrısı olmakla beraber 2030 gündemimiz dahilinde benimsenen 'kimseyi geride bırakmama' ilkesini yerine getirmekten ne kadar uzak olduğumuzun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Soda, göçmenlerin hem Libya çölünde hem de Akdeniz'de yaşamını yitirmesinin "kabul edilemez" ve "önlenebilir" olduğunu vurguladı.

IOM Çad Misyon Şefi Anne Kathrin Schaefer ise bu tür trajedilerin, göçmenlerin canlarının korunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını tetiklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Güvenli göç rotalarının bulunmaması durumunda göçmenler tehlikeli yollara yöneliyor, insan kaçakçılarının eline düşüyor veya kayıplara karışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın güneyindeki Sahra Çölü, düzensiz göçmenler için en tehlikeli rotalardan biri olarak biliniyor.

2014'ten bu yana en az 2 bin göçmen, Sahra Çölü bölgesinde hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Libya, Çad, Güncel, Son Dakika

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