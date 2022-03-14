Uluslararası Göç Örgütü, Somali'de 8 bin aileye temiz su yardımı yaptı - Son Dakika
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Uluslararası Göç Örgütü, Somali'de 8 bin aileye temiz su yardımı yaptı

14.03.2022 14:25
Uluslararası Göç Örgütü, Somali'de 8 bin aileye temiz su yardımı yaptı

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kuraklıkla mücadele eden Somali'de 8 bin aileye temiz su ulaştırdığını açıkladı.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kuraklıkla mücadele eden Somali'de 8 bin aileye temiz su ulaştırdığını açıkladı.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklıkla mücadele için 8 bin aileye 6 milyon litre su yardımında bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sayesinde aylardır kuraklıkla mücadele eden ülkedeki binlerce kişinin temiz suya ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Somali'de devam eden kuraklıktan 4,3 milyon kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Acil durum ilan edilmişti

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

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Uluslararası Göç Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Somali, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Göç Örgütü, Somali'de 8 bin aileye temiz su yardımı yaptı - Son Dakika


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