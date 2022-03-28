Uluslararası Göç Örgütü: Somali kuraklığa bağlı kıtlık riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Uluslararası Göç Örgütü: Somali kuraklığa bağlı kıtlık riskiyle karşı karşıya

28.03.2022 12:31
Uluslararası Göç Örgütü: Somali kuraklığa bağlı kıtlık riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Somali'nin şiddetli kuraklığa bağlı kıtlık riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Somali'nin şiddetli kuraklığa bağlı kıtlık riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

IOM Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın arttığı belirtildi.

Açıklamada, Somali'nin şiddetli kuraklık ile karşı karşıya olduğu kaydedilerek, bu durumun kıtlık riskine neden olabileceğine işaret edildi.

Ülkede kuraklıkla mücadeleye devam edildiği aktarılan açıklamada, geçen ay 1,8 milyon kişiye gıda, 173 bin 400 kişiye su yardımı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkede 4,9 milyon kişinin daha yardıma ihtiyacı olduğuna işaret edilerek, bu konuda uluslararası toplumdan destek istendi.

1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

BM verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Göç Örgütü: Somali kuraklığa bağlı kıtlık riskiyle karşı karşıya - Son Dakika


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