Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 130 bin göçmen insani yardıma muhtaç - Son Dakika

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 130 bini aşkın göçmenin insani yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.

IOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de bulunan ihtiyaç sahibi göçmenlere sağlık, korunma ve insani yardım sağlandığı belirtilerek, bazı ülkeler tarafından yapılan yardımlar sayesinde bu yardımların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki 130 bini aşkın göçmenin ise insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahı olarak kullanılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.