Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 2020'nin başından bu yana 100 kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 2020'nin başından bu yana 100 bin kişinin yaşadığı yerden başka bir bölgeye göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

BM'ye bağlı IOM tarafından yayınlanan raporda, göçün nedenleri arasında silahlı çekişme, güvenlik sorunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğu kaydedildi.

Raporda, başladığı günden bu yana yaklaşık 6 yıl geçmiş olan savaşın hala büyük bir çekişmeyle sürdüğüne dikkat çekildi.

Başta savaş olmak üzere 100 bin kişinin 2020'nin başından bu yana yurtlarından göç etmek zorunda kaldığının vurgulandığı rapora göre, ülkedeki göçün yeni sebepleri arasına koronavirüs de girdi.

Örgüt raporunda, yalnızca 30 Mart ile 18 Temmuz arasında 10 bin kişinin Kovid-19'a yakalanma korkusuyla yaşadıkları bölgelerden çıktığının tespit edildiğini kaydetti.

Raporda İOM'un Yemen Direktörü Christa Rothensteiner, ülkedeki yaşam şartlarının oldukça zor olduğunu, özellikle Aden'de hastanelerin Kovid-19 şüphelisi vakaları kabul etmediğini ifade etti.

Medyadaki haberlerde çok sayıda kabir kazıldığının aktarıldığına dikkati çeken Rothensteiner, ülke içinde göç edenlere insani yardımla ilgilenen kuruluşların önündeki en büyük engelin koronavirüs ve finans olduğunu hatırlattı.

Yemen'de son resmi verilere göre, 447 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 1619'a ulaştı. Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise salgına ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor.