Uluslararası Göç Örgütü, Yemen için 159 milyon dolar yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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Uluslararası Göç Örgütü, Yemen için 159 milyon dolar yardım kampanyası başlattı

16.03.2022 22:55
Uluslararası Göç Örgütü, Yemen için 159 milyon dolar yardım kampanyası başlattı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki insani krizin çözümü için 159 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki insani krizin çözümü için 159 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede kamu hizmetlerinin çöküşün eşiğinde olduğu ve son aylarda artan gıda ile temel ürün fiyatlarının Yemenlilerin yüzde 80'ini yoksulluk sınırına ittiği bildirildi.

Ülkede acil yardıma ihtiyaç duyan 4,6 milyon kişi için örgütün 159 milyon dolara ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktör Yardımcısı Ugochi Daniels, dünyada artış gösteren insani krizlerin Yemen'i unutturmaması gerektiğini vurgulayarak, "20 milyondan fazla kişinin hayatı yardımlara bağlı. Şu an yardımları azaltmanın değil, artırmanın zamanı." ifadelerini kullandı.

Daniels, BM'nin verilerine göre Yemen'de çatışmalardan ötürü yerinden edilen kişi sayısının 4 milyonu bulduğunu hatırlatarak, "Yerinden edilen çok sayıda kişi, 4 veya 5 defa bulundukları yerden göçmek zorunda kaldı. Bu durum, özellikle kadın ve çocuklar için hayal edilemez zorlukları beraberinde getirmekte." değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yapmış, fakat Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunulmuştu.

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Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler, dolar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Göç Örgütü, Yemen için 159 milyon dolar yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


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