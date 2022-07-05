Uluslararası Göç Örgütü: "Yemenli 42 bin kişi yerinden edildi" - Son Dakika
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Uluslararası Göç Örgütü: "Yemenli 42 bin kişi yerinden edildi"

05.07.2022 12:57
Uluslararası Göç Örgütü: "Yemenli 42 bin kişi yerinden edildi"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşla ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası Göç Örgütü, 2022'nin başından 2 Temmuz'a kadar olan süreçte 42 bin kişilik 7 bin Yemenli ailenin yerinden edildiğini gözlemledi" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşla ilgili yaptığı açıklamada, "Uluslararası Göç Örgütü, 2022'nin başından 2 Temmuz'a kadar olan süreçte 42 bin kişilik 7 bin Yemenli ailenin yerinden edildiğini gözlemledi" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de 7 yıldan uzun süredir devam eden iç savaş nedeniyle binlerce vatandaşın evinden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi. Örgüt tarafından yapılan son açıklamada, "Uluslararası Göç Örgütü, 2022'nin başından 2 Temmuz'a kadar olan süreçte 42 bin kişilik 7 bin Yemenli ailenin yerinden edildiğini gözlemledi" ifadeleri kullanıldı. Örgüt geçen hafta güvenlik endişeleri, çatışmalar ve ekonomik koşullar nedeniyle 501 kişilik yaklaşık 85 Yemenli ailenin yerinden edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Yemen, Husi militanlarının bazı kuzey eyaletlerinin kontrolünü ele geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin uluslararası alanda tanınan hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorladığı 2014 yılı sonundan bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan, Hadi hükümetini desteklemek amacıyla 2015'ten beri Yemen'e müdahale eden Arap askeri koalisyonuna liderlik ediyor. - BERN

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Kaynak: İHA

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uluslararası Göç Örgütü: 'Yemenli 42 bin kişi yerinden edildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Göç Örgütü: "Yemenli 42 bin kişi yerinden edildi" - Son Dakika
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