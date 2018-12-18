Uluslararası Göçmenler Günü

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesini makamında kabul etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle

Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesini makamında kabul

etti.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki iç savaş dolayısıyla Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesi İl Göç

İdaresi Müdürlüğü uzmanları ile Vali Pekmez'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.





Ziyarette Göç İdaresi uzmanları, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Adıyaman'da

ikamet eden göçmen ailelere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında Vali Pekmez'i bilgilendirdi.





Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Pekmez, şunları kaydetti:



"Bugün dünyada en fazla

göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye bulunmaktadır. Bütün dünyanın

gözlerini kapattığı, yaşanan olayları görmezden geldiği bugünlerde biz ülke olarak açık kapı

politikası uygulayarak başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere devlet ve millet olarak tüm

muhacirlere evlerimizi ve gönüllerimizi açtık. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek

bekleyen mazlumlara her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır.

Suriye'de barış hakim olana kadar da muhacir kardeşlerimizi ülkemizde ve ilimizde

ağırlamaya devam edeceğiz."



Ziyaret sonunda Vali Pekmez, Suriyeli ailenin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

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