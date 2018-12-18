Uluslararası Göçmenler Günü
26 dakika önce
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesini makamında kabul etti.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle
Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesini makamında kabul
etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki iç savaş dolayısıyla Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Halid Feruh ve ailesi İl Göç
İdaresi Müdürlüğü uzmanları ile Vali Pekmez'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Ziyarette Göç İdaresi uzmanları, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Adıyaman'da
ikamet eden göçmen ailelere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında Vali Pekmez'i bilgilendirdi.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Pekmez, şunları kaydetti:
"Bugün dünyada en fazla
göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye bulunmaktadır. Bütün dünyanın
gözlerini kapattığı, yaşanan olayları görmezden geldiği bugünlerde biz ülke olarak açık kapı
politikası uygulayarak başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere devlet ve millet olarak tüm
muhacirlere evlerimizi ve gönüllerimizi açtık. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek
bekleyen mazlumlara her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır.
Suriye'de barış hakim olana kadar da muhacir kardeşlerimizi ülkemizde ve ilimizde
ağırlamaya devam edeceğiz."
Ziyaret sonunda Vali Pekmez, Suriyeli ailenin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:20 Kaynak: AA
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