Son Dakika Haberleri: Uluslararası Göçmenler Günü

Uluslararası Göçmenler Günü

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli, "Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından karşılanan Garelli ve beraberindekiler, bir süre göçmenlerin sorunlarının tespiti ve iş birliği yapılabilecek konuları görüştü.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne göçmenler için hayata geçirdiği hizmetler için teşekkür eden Garelli, göçmenler için sağlayacakları katkılardan söz etti.

Müdür yardımcısı Eldemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Türkiye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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