Uluslararası Göçmenler Günü - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, dünyadaki 20 milyon düzensiz göçmenin yüzde 20'sinin Türkiye'de barındığını söyledi.

Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihin her döneminde mazlumlar için güvenli bir liman olduğunu belirtti.

"Soframızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Zulme, soykırıma, haksızlığa ve insanlık onuruna aykırı her türlü muameleye karşı olan büyük medeniyetin temsilcisi olduklarını ifade eden Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Dünyadaki 20 milyon mültecinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. 4 milyonu aşkın göçmen bugün ülkemizde. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama bu anlamda göçle gelen kardeşlerimize en fazla kaynak ayıran ülkeyiz. Devletin imkanlarının yanı sıra bu ülkenin vatandaşları da gönül seferberliğiyle buna önemli katkıda bulundu. Türkiye her dönem garip ve yurtsuzlar için güvenli ve esenli belde olmuştur. İmkanımızı ve soframızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Güzeloğlu, kentte 35 bin düzensiz göçmenin yaşadığına dikkati çekerek, " Suriye'deki durum huzur ve sulh olana kadar burası sizin eviniz ve beldeniz olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bu uğurda kararlılıkla her türlü maliyeti göze alarak yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da bini aşkın düzensiz göçmenin üniversite öğrenimi gördüğünü belirten Güzeloğlu, Valilik ve belediye olarak yetişkinlere yönelik meslek edindirme kursları da vereceklerini sözlerine ekledi.