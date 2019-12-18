"Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği - Son Dakika

"Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi'nde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi'nde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" temalı etkinlik düzenlendi.

Konya Valiliği İl Göç İdaresi öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İki Doğu İki Batı Derneği'nce ortaklaşa hazırlanan program Selçuk Üniversitesi Müze ve Sergi Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiiri de okundu.

Törende konuşan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan göç konusunun herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat bütün yolculuğu ile devam ederken aslında bizleri birleştiren, birbirimize gösterdiğimiz kardeşlik ve sevgi duygusudur. Bunun her zaman bilincinde olmalıyız. Zira uyumun sağlamasında en önemli faktör bu olacaktır. Anadolu'ya baktığımızda şehrinde bulunduğumuz Mevlana Celaleddin-i Rumi başta olmak üzere, Hacı Bektaşı Veli, Şeyh Edebali, Ahi Evran gibi geçmişte yaşamış alimlerimiz de bu doğrultuda hareket etmeye gayret etmiştir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu bir sevda meselesidir."

Yapılan konuşmaların ardından programda Türkiye'de yaşayan göçmenlerin tecrübelerini, hayata tutunmalarını anlattıkları sinevizyon gösterisi izlendi.

Etkinlik, Türkiye'de eğitim gören Orta Asya, Kuzey Afrika, Kafkasya, Ortadoğu'dan gelen öğrencilerin kendi kültürel dans ve müziklerini sergiledikleri gösterilerle son buldu.

Programa, Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İki Doğu İki Batı Derneği Başkanı Murat Aslan, Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Közoğlu, akademisyenler ile çok sayıda yabancı öğrenci de katıldı.

Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği

Selçuk Üniversitesi, Türkiye, Aralık, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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