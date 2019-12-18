"Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

"Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Iğdır'da 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında, "Kültürün buluşma noktası" temalı etkinlik yapıldı.

Iğdır'da 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında, "Kültürün buluşma noktası" temalı etkinlik yapıldı.

Iğdır Göç İdaresi Müdürlüğünce Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Iğdır Göç İdaresi Müdürü Mesut Durna, Türkiye'de 190'ı aşkın milletten 5 milyonun üzerinde yabancı misafir olduğunu söyledi.

Farklı, din, dil, ırk ve cinsiyetten milyonlarca insanın Türkiye topraklarında barış ve huzur içinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Durna, "Uluslararası Göçmenler Günü, 2013 yılından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce kutlanmaktadır. Bu vesileyle ilimizde de bu yıl kültürel zenginliğimizi vurgulamak amacıyla 'Kültürün buluşma noktası' temalı kutlama ekinliği yapıyoruz." dedi.

Programda, Çad, Fildişi Sahili, Suriye ve Somalili öğrenciler tarafından şiirler okundu ve "İlimizde yaşayan yabancılar" konulu kısa filmin sunumu yapıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Büyüksün Türkiye" filminin de gösterildiği programda Somalili öğrenciler dans gösterileri sergiledi.

Iğdır Üniversitesinde eğitim gören Çad uyruklu Adil İshak, kendi yöresel kıyafetleriyle katıldıkları programda kültürlerini yansıtma fırsatlarını bulduklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Afrika kökenli birçok arkadaşıyla etkinliğe katıldıklarını anlatan İshak, "Program çok güzel oldu, çok hoşumuza gitti. Iğdır'da böylesi bir programın yapılması bizim için çok anlamlı oldu. Bu etkinliği yapan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programda sunuculuk yapan Suriye uyruklu Ahmet Derde de hayatında ilk kez sunuculuk yaptığını ve böylesi etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye, Aralık, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:08 Kaynak: AA
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