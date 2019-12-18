Uluslararası Göçmenler Günü'nde 18 dilde "hoş geldiniz" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Göçmenler Günü'nde 18 dilde 'hoş geldiniz' mesajı - Son Dakika

Uluslararası Göçmenler Günü'nde 18 dilde "hoş geldiniz" mesajı

6 saat önce

"Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla düzenlenen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kutlamaları, dünyanın farklı kültürlerini Bursa'da buluşturdu.

Uluslararası Göçmenler Günü'nde 18 dilde

"Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla düzenlenen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kutlamaları, dünyanın farklı kültürlerini Bursa'da buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18 dilde "hoş geldiniz" mesajıyla başlayan etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı kültürlerinden etnik müzik ve dans örnekleri sahnelendi, yöresel ürünler stantlarda sergilendi.

Vali Yakup Canbolat, AB ve Türkiye tarafından finanse edilen "Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, birçok ülkenin göçmenlere kapılarını kapattığını belirtti.

Türkiye'nin milyonlarca insana açtığı kucakla umudun ve ümidin ülkesi olduğunu dile getiren Canbolat, "Medeniyet destanımızda yaratılanı yaratandan ötürü sevme düsturu vardır. Hamdolsun ki Peygamberimiz zamanında yaşanan muhacir-ensar kaynaşmasının bir benzerinin bugün topraklarımızda hayat bulduğunu görmekteyiz. Bugün bütün dünyada göçmenler günü olarak kutlanıyor. Bugünü gururla kutlayacak tek ülke varsa o da şüphesiz Türkiye'dir." dedi.

Canbolat, birçok ülkenin sığınmacı krizine kayıtsız kaldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin sığınmacılara yardım konusunda yalnız bırakıldığını ifade etti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Türkiye'nin göçmenlere yönelik faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Atölye çalışmaları ve resim sergilerinin de yer aldığı etkinlikte, GİGM'nin, Türkiye'de yabancıların yaşadıkları sorunlara ilişkin geliştirilen iletişim çözümleri paylaşıldı, hayata geçirilen "Yabancılar İletişim Merkezi YİMER 157, Göç İdaresi Mobil Uygulamaları ve Sosyal Medya Uygulamaları" ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Türkiye, Aralık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:06 Kaynak: AA
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