Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu - Son Dakika

Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu

18.12.2020 12:49
Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu, System.String[]

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ile Eskişehir'de yaşayan Azerbaycan, Yemen, Fildişi ve Suriyeli göçmenlerden oluşan bir heyet Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ile Eskişehir'de yaşayan Azerbaycan, Yemen, Fildişi ve Suriyeli göçmenlerden oluşan bir heyet Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette göçmenlerle konuşan Vali Ayyıldız, devletin göçmen sorunları için bütün imkanlarını seferber ettiğini; yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla bu hususta kısa zamanda dinamik, sistemli ve planlı hareket ederek etkili ve verimli bir organizasyonla kriz yönetimi hususundaki başarısını bütün dünyaya ispatladığını belirtti. Vali Ayyıldız, "İlimizde bulunan uluslararası öğrenciler, uluslararası korumadaki yabancılar ve Geçici Koruma'daki Suriyelilere ve tüm göçmenlere yönelik uyum ve saha çalışmaları ise Valiliğimizce yapılmaktadır; bu kapsamda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlere büyük hassasiyetle devam edilmektedir" diye konuştu.

"Göçmenlerin sorunları hususundaki hassasiyetimizin temelinde dünyayı gurbet bilen bir medeniyetin yüksek insani değerleri ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şeklinde ifadesini bulan köklü devlet geleneğimiz bulunmaktadır" şeklinde sözlerini sürdüren Vali Ayyıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Uluslararası Göçmenler Günü"nün tüm dünyada göçmenlere yönelik farkındalığın artmasına vesile olması temennisinde bulundu.

"Bizimle çok ilgilendi"

Uluslararası Göçmenler Günü sebebiyle yapılan ziyaret heyetinde bulunan Yemenli Abdur Rahman, yaptığı ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Abdur Rahman, "Valimiz bizimle tek tek konuştu. Kendimizden, ailemizden haber aldı. Oldukça samimi ve güler yüzlü bir insandır kendisi. Ülkemiz hakkında sorular sordu. Kendisi çok bilgili birisidir. Belki ülkemiz hakkında bizim de bilmediğimiz bazı konularda kendisi bilgi sahibidir. Bunu anladık. Sonunda bize hediyeler verdi. Biz de ülkemizden getirdiğimiz hediyeler takdim ettik. Hepimiz çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkür eden İl Göç İdaresi Müdürü Akyıldız da yapılan çalışmalar hakkında Vali Ayyıldız'a bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR

Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu
Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu
Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu
Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu
Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Aralık, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Göçmenler Günü'nde de Türkiye onların yanında oldu - Son Dakika


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