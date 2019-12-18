Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez'e ziyaret - Son Dakika

Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

6 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 18 Aralık'ta kutlanan "Uluslararası Göçmenler Günü" münasebetiyle, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Abdurrahman Abud ve Iraklı Cemil Halaf ve ailesini makamında kabul etti.

Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez'e ziyaret, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 18 Aralık'ta kutlanan "Uluslararası Göçmenler Günü" münasebetiyle, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Abdurrahman Abud ve Iraklı Cemil Halaf ve ailesini makamında kabul etti.


Suriyeli Abud ve Iraklı Halaf ailesi, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle bir buket çiçek takdim etti.


Gerçekleşen ziyarette İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, il göç idaresi müdürlüğünün Adıyaman'da ikamet eden göçmen ailelere yönelik yaptıkları faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Aykut Pekmez'i bilgilendirdi.


18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Suriyeli Abud ve Iraklı Halaf ailesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Bugün dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok misafire ev sahipliği yapıyor. Adıyaman ilimizde de yaklaşık 26 bin Suriyeli barınıyor. Dünyanın dört bir yanında evlerinden yurtlarından ayrı kalan, çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalmış tüm göçmenlerin gününü kutluyor, bugün vesilesiyle dünya çapında yerinde yurdundan edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalıkla beraber yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir "Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla düzenlenen Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde yılın en iyileri ödüllendirilecek

Son Dakika Haberleri
21:33 Görme engelliler için materyal tasarlıyorlar - Son Dakika
21:32 Uludağ'daki arama çalışmalarında bulunan cesetlerden biri Adli Tıp Kurumu'nda -1 - Son Dakika
21:31 Şanlıurfa'da 'Göçmenler Günü' Etkinliği - Son Dakika
21:30 Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" - Son Dakika
21:30 TBMM Başkanı Şentop FETÖ, PKKYGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]