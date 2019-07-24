Son Dakika Haberleri: Uluslararası gözetim şirketi statüsü iptali
Son Dakika Ekonomi Haber

Uluslararası gözetim şirketi statüsü iptali

1 saat önce

Proksimar Uluslararası Gözetim ve Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alındı.

Uluslararası gözetim şirketi statüsü iptali, System.String[]
Proksimar Uluslararası Gözetim ve Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alındı.
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren Proksimar Uluslararası Gözetim ve Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü, ilgili tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle geri alındı.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı Trump'ın aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı Tecavüz zanlısı profesörün, iddianamesi kabul edildi: 5 suçtan yargılanacak Vefat eden eşinin maaşını alan kadınlar, babalarından kalma yetim maaşını da alabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 09:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası gözetim şirketi statüsü iptali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]