Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı - Son Dakika

Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı

10.11.2020 21:11

Amerikan Devletleri Örgütü'nden 13 ülkenin uluslararası gözlemcilerinin ilk raporuna göre, ABD'de yapılan seçimlerde herhangi bir usulsüzlüğe veya hileye rastlanmadı.

Georgia, Iowa, Maryland, Michigan ve Washington DC'de, 13 Amerika kıtası ülkesinden 28 uzmanın yaptığı incelemelere dair ilk bulgular paylaşıldı. Kovid-19'dan dolayı bu seçimlerde görev alan gözlemcilerin sayısı asgaride tutuldu.

Heyete göre sayımlarda sandık görevlilerini tahrik etme girişimleri olsa dahi genel olarak seçimler barışçıl havada geçti, posta yoluyla kullanılan oyların sayımı da güvenilir bir sistemle yapıldı. Raporda, erken kullanılan oylarının sayısının 100 milyonu aşmasının nedeni olarak koronavirüs salgını gösterildi.

"GEÇERLİ İDDİALARLA İTİRAZ EDİN, SPEKÜLASYONDAN KAÇININ"

Hata veya hile yapıldığına inanan tüm tarafların yasal mercilere başvuruda bulunup haklarını aramalarını desteklediklerini vurgulayan Amerikan Devletleri Örgütü, bu durumlarda başvuru sahiplerinin, haklı iddialarla mahkemeye gidip sorumlu davranmaları gerektiğinin altını çizdi. Örgüt, doğruluğuna işaret edebilecek bir kanıtı bulunmayan iddialardan ve zarar verici spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

"ABD DEMOKRASİSİNİN BİR ÖRNEĞİ OLMUŞTUR"

Raporda, "Her ne kadar rekabetin kızıştığı bir seçimler olsa da, seçmenlerin ideal olmayan mevcut şartlarda rahatça oy kullanabilmeleri, ABD'nin de dünyada öncüsü olduğu demokrasinin bir örneği olmuştur" denildi.

2020 seçimlerinin birçok yönden 'tarihi' olduğuna değinen raporun ayrıntıları başkent Washington'da kamuoyuyla paylaşılacak.

BIDEN ZAFER İLAN ETTİ, TRUMP KABUL ETMİYOR

ABD'de 3 Kasım günü yapılan başkanlık seçiminde, Beyaz Saray'a çıkacak isim seçimlerden 4 gün sonra, 7 Kasım'da belli oldu. Demokrat Partili aday Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Başkan Donald Trump ile seçimin düğümlendiği Pensilvanya eyaletinde farkı açarak seçilmesi için gereken asgari 270 delege sayısını aştı. Güncel verilere göre Seçici Kurul'da 290 delege kazanan Joe Biden ABD'nin 46. Başkanı oldu. Biden zafer ilan etti ancak Trump'ın itirazları sürüyor.

Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı

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Son Dakika Dünya Uluslararası gözlemciler: ABD seçimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı - Son Dakika Dünya


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