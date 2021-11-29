Uluslararası gözlemciler Kırgızistan'daki seçimlerden memnun - Son Dakika

Kırgızistan'da 28 Kasım Pazar günü yapılan seçimleri izleyen uluslararası gözlemciler, seçim sürecinin ülke mevzuatına göre ve uluslararası normlara uygun gerçekleştiğini belirtti.

Kırgızistan'ın daveti üzerine seçimlerde gözlemci görevini üstlenen uluslararası kuruluşların Gözlem Misyonu Başkanları brifing verdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Gözlem Misyonu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kırgızistan'daki parlamento seçimlerinin anayasaya ve uluslararası seçim standartlarına uygun olarak yürütüldüğü kanaatine vardıklarını bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı ve Uluslararası Gözlem Misyonu Başkanı Gismat Gozalov da parlamento seçimlerinin şeffaf ve demokratik şekilde geçtiğini ifade ederek, başarılı seçimlerden dolayı Kırgızistan'ı tebrik etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Uluslararası Gözlem Misyonu Başkanı Erek Aşimov, seçimlerin açık ve şeffaf şekilde, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin aktif katılımıyla yapıldığını söyledi. Aşimov, kendilerine herhangi bir şikayetin gelmediğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Gözlem Misyonu Temsilcisi Adamo Baybokar da Kırgızistan'da oylama sürecinde kullanılan teknolojilerin dünyanın her ülkesinde kullanılmadığına dikkati çekerek, seçim sürecinden memnun kaldıklarını kaydetti.