Son Dakika Haberleri: Uluslararası Gözlemcilerden Nijerya'daki Seçimlere Övgü

Uluslararası Gözlemcilerden Nijerya'daki Seçimlere Övgü

22 dakika önce

Nijerya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerini takip eden uluslararası gözlemciler, bu seçimlerin önceki seçimlere göre çok daha şeffaf olduğunu açıkladı.

Uluslararası Gözlemcilerden Nijerya'daki Seçimlere Övgü, System.String[]
Nijerya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerini takip eden uluslararası gözlemciler, bu seçimlerin önceki seçimlere göre çok daha şeffaf olduğunu açıkladı.

Uluslararası gözlemci heyeti adına açıklama yapan Maria Arena, "Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) zor bir ortamda seçimleri düzenlemesine rağmen seçimler, öncekilere göre daha şeffaf bir ortamda gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Arena, seçimlerin, operasyonel eksiklikler nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Ancak olumlu bir şekilde önceki seçimlere göre ilerleme kaydedilmiştir." dedi.

Seçimin şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin arttırmasında sivil toplum örgütlerinin önemli rol oynadığına dikkati çeken Arena, "İlerlemek için partiler, sivil toplum örgütleri, medya ve vatandaşlar arasında daha fazla işbirliğine ihtiyaç var." diye konuştu.

Arena, seçimlerde siyasi parti ve adayların özgürce propaganda yapabildiğinin altını çizdi.

Nijerya'da 2011 ve 2015 başkanlık seçimlerindeki çatışmalar nedeniyle binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ülkede 16 Şubat'ta yapılması öngörülen seçimler, güvenlik ve oy pusulalarının bazı eyaletlere ulaştırılamaması nedeniyle 23 Şubat'a ertelenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Parlamento, Nijerya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Oscar Ödülleri Töreni'nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Rami Malek Aldı Profesör, "Eşimden Ayrılmamı İstedi" Deyip Yasak Aşk Yaşadığı Kadını Bıçakladı

Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Belgeseli İçin Şiir Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 21:54:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Gözlemcilerden Nijerya'daki Seçimlere Övgü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]