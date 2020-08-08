Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı - Son Dakika

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Seçici Kurul Başkanı Prof. Güler Ertan, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın ve eser sahipleri katıldı.

Hürriyet Akın, gelenlere teşekkür ederek "21. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmamız yaklaşık 5 bin 600 fotoğraf ve 38 ülkeden 1300 fotoğrafçının katılımıyla geçekleşti." dedi.

Açılışın ardından Güler Ertan ve Hürriyet Akın'a emeklerinden ötürü plaket takdim edilirken, katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

Serginin açılışından önce bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Taksim Meydanı'nda açılış töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün bir konuşma gerçekleştirirken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları'ndan İzmir Halk Dansları grubu izleyicilere dans gösterisi sundu.

Festival bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle 10 Ağustos'ta tek gün gerçekleştirilecek.

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi bir hafa boyunca ziyaret edilebilecek.