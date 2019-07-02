Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk ortak tatbikatı sona erdi
1 saat önce
BAE, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, Senegal, Singapur ve Slovakya'dan oluşan Uluslararası Güvenlik Birliğinin Abu Dabi ev sahipliğinde düzenlenen ilk ortak tatbikatı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22
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