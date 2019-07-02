Son Dakika Haberleri: Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk ortak tatbikatı sona erdi
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Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk ortak tatbikatı sona erdi

1 saat önce

BAE, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, Senegal, Singapur ve Slovakya'dan oluşan Uluslararası Güvenlik Birliğinin Abu Dabi ev sahipliğinde düzenlenen ilk ortak tatbikatı sona erdi.

Uluslararası Güvenlik Birliğinin ilk ortak tatbikatı sona erdi, System.String[]
BAE, Fransa, İtalya, Bahreyn, Fas, İspanya, Senegal, Singapur ve Slovakya'dan oluşan Uluslararası Güvenlik Birliğinin Abu Dabi ev sahipliğinde düzenlenen ilk ortak tatbikatı sona erdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:22 
Slovakya, İtalya, Fransa, Ekonomi
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