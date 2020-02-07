"Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Ermeni Meselesi" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Ermeni Meselesi' konferansı - Son Dakika

"Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Ermeni Meselesi" konferansı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermeni iddialarına ilişkin, "Eğer 2015 yılında bir koalisyon hükümeti olsaydı, güçlü bir hükümet ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi liderimiz, dünya liderimiz olmasaydı emin olun yanmıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermeni iddialarına ilişkin, "Eğer 2015 yılında bir koalisyon hükümeti olsaydı, güçlü bir hükümet ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi liderimiz, dünya liderimiz olmasaydı emin olun yanmıştık." dedi.

Sertçelik, Karabük Valiliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Ermeni Meselesi" başlıklı konferansa konuk oldu.

Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Sertçelik, Anadolu topraklarında Ermeni devleti kurulabilmesi için yapılan mücadeleleri anlattı ve bu uğurda "soykırım" yalanının atıldığını söyledi.

İddiaların aksine Ermenilerin Türkleri katlettiğini elde ettiği belgelerden örnekler vererek aktaran Sertçelik, Ermenilerin Ruslarla bir olarak Türklere karşı savaştığını ifade etti.

"Kursaklarında kaldı"

"Soykırım" yalanını haklı çıkaracak bir tek belgenin bile ortaya konulamadığına dikkati çeken Sertçelik, "Bizi soykırımla suçlayanlar önce kendi tarihlerine baksınlar." diye konuştu.

Ermenilerin onlarca yıldır 2015 yılına hazırlandığını, büyük projelerin ortaya konulduğunu ve dev bütçelerin ayrıldığını belirten Sertçelik, "Ama kursaklarında kaldı. Göz ardı edilmemesi gereken şu: Eğer 2015 yılında bir koalisyon hükümeti olsaydı, güçlü bir hükümet ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi liderimiz, dünya liderimiz olmasaydı emin olun yanmıştık. Hele bir koalisyon hükümeti olsaydı, tazminatı bizden muhtemelen kopartırlardı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz çalışmalar sonunda bu amaçları kursaklarında kaldı." ifadesini kullandı.

Sertçelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin faydalı olduğunu ve artık koalisyonların olmayacağını dile getirerek, "Türkiye güçlü olduğu sürece Ermenilerin sürdürmüş olduğu politikalarında başarılı olabileceklerini zannetmiyorum. Ama Türkiye'de güçsüz hükümetleri yakalarlarsa gerçekten sıkıntılarla karşılaşabiliriz." şeklinde konuştu.

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise Türkiye'nin neden Suriye'de olduğuna dair görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlara değinen Muğlu, operasyonlarda tek bir sivilin bile burnunun kanamadığını ancak bazı dış güçlerin basını da kullanarak Türklerin Kürtleri katlettiği yalanını dünyaya yaymak istediğini belirtti.

Programın sonunda bir lise öğrencisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı şiiri, Başdanışman Serteçlik'e teslim etti.

Programa Karabük Valisi Fuat Güler, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, iş, siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Ermeni Meselesi konferansı

Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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