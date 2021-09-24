"Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu", çevrim içi yapılacak - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu", 28 Eylül'de çevrim içi gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, alanında uzman akademisyenleri bir araya getirecek çevrim içi sempozyuma Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya, Kazakistan ve İran'dan akademisyenler katılacak.

Tam gün sürecek programın ilk oturumunda Hacı Bektaş Veli'nin düşünce dünyası, hakkındaki efsaneler ve mirasları, ikinci oturumunda Hacı Bektaş Veli'nin öğretiminde aşıkların rolü ile aşık sanatını oluşturan tüm koşul ve etkenler, son oturumda ise Türk İslam dünyasında tasavvuf düşüncesinin gelişmesinde Hacı Bektaş Veli'nin rolü işlenecek.