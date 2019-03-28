Son Dakika Haberleri: Uluslararası Hanımlar Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması"

Uluslararası Hanımlar Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması"

1 saat önce

Ürdün Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı tarafından 9-14 Mart tarihlerinde başkent Amman'da düzenlenen "Uluslararası Hanımlar Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması"nda üçüncü olan Esra İpek, İl Müftüsü İzani Turan'ı ziyaret etti.

Uluslararası Hanımlar Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması
Ürdün Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı tarafından 9- 14 Mart tarihlerinde başkent Amman'da düzenlenen "Uluslararası Hanımlar Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması"nda üçüncü olan Esra İpek, İl Müftüsü İzani Turan'ı ziyaret etti.

Türkiye hafızlık yarışmasında da birinci olan Bursa Yeşil Kız Kur'an Kursu'ndan Esra İpek, 40 İslam ülkesinden temsilcilerin katıldığı "Uluslararası Hanımlar Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması"nda üçüncü oldu.

Müftü Turan'ı makamında ziyaret eden İpek, derece kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Turan ise Esra İpek'i derecesinden dolayı tebrik etti.

İpek'in kurslarda ciddi eğitimler aldığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"İnşallah amel ile birleştirirse Allah katında çok daha değerli, kıymetli olacaktır. Hangi tarafından ele alırsak alalım, bu bir başarı. Bursa'ya dereceler yakışır. Türkiye derecesi, daha sonra da dünya dereceleri almamız gerekiyor. İnşallah bunun bir adım ötesinin dünya ikinciliği ve birinciliği olması gerekiyor. Bu dereceleri yakaladıktan sonra da bırakmamamız gerekiyor."

Konuşmanın ardından Turan, İpek'e hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:39 Kaynak: AA

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