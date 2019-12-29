Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi binlerce turiste hizmet verdi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi binlerce turiste hizmet verdi - Son Dakika

Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi binlerce turiste hizmet verdi

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin yaşadıkları dil problemini, bakanlıkları bünyesinde kurulan çağrı merkezi ile çözdüklerini bildirdi.

Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi binlerce turiste hizmet verdi, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen turistlerin yaşadıkları dil problemini, bakanlıkları bünyesinde kurulan çağrı merkezi ile çözdüklerini bildirdi.

Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi dolayısıyla Edirne'ye gelen Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "sağlık üssü" haline geldiğini söyledi.

Bakanlıklarının sağlık turizmine ilişkin önemli yatırımlar yaptığını belirten Çelikkaya, bunun sonucunda Türk hekimleri ve sağlık merkezlerine dünyanın dört bir yanından hasta geldiğini ifade etti.

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığınca hayata geçirilen "+90 850 288 38 38" numaralı çağrı merkezi ve "support.ht@saglik.gov.tr" email adresinin 6 dilde hizmet verdiğini anlatan Çelikkaya, "İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca ve Almanca dillerinde 40 personelle yabancı hastalarımıza hizmet veriyoruz." dedi.

En çok çağrı Arapça ve İngilizce

Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezinin en fazla Arapça ve İngilizce çağrı aldığını dile getiren Çelikkaya, şöyle devam etti:

"Merkezimizin 10 aylık istatistiklerine göre, Arapça 9 bin 300, İngilizce 3 bin 600, Fransızca 680, Farsça bin 469, Rusça bin 429 ve Almanca 383 çağrı aldık. Turistlerimiz hem bilgi almak hem de gittikleri özel ya da kamu hastanelerinde, hastayla doktor arasında dilden kaynaklı anlaşmazlıklarda bizden destek isteyebiliyorlar. Biz de telekonferans sistemiyle hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Türkiye'de özel bir kuruluşa giden Fransız hastamıza, çağrı merkezimiz telekonferans yöntemiyle o kuruluştaki sağlık çalışanlarının da desteğiyle doğum yaptırdı. Çağrı merkezimiz dünyaya sağlık alanında 7/24 hizmet veriyor."

Türkiye'de alanlarında uzman hekimlerin olduğunu ifade eden Çelikkaya, şunları kaydetti:

"Saç ekimi ve estetik için Türkiye'ye gelen çok turist var. Bu işlemi yapan merkezlerin kriterleri karşılaması gerekiyor. Uygunluğu olan merkezler sağlık turizmi yetki belgesini alabiliyor. Ülkemizde saç ektirmek ve estetik yaptırmak isteyen turistlerimiz başvurdukları merkezlere sağlık turizmi belgesini sorgulamalı. Sağlık turizmi belgesi olmayıp, kriterleri karşılayanlara bu belgeyi vererek ülkemize daha fazla döviz gelmesini de hedefliyoruz."

"Türkiye sağlık turizminde bir marka"

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da Edirne'nin sınır şehri olması dolayısıyla Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere Arnavutluk, Kosova, Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden yoğun turist aldığını söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizminde bir marka olduğunu dile getiren Kalkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla şehir hastaneleri konusunda çok büyük atılımlar gerçekleşti." dedi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin, şehir hastanelerine yakın büyüklükte ve hizmet kalitesinde olduğunu anlatan Kalkan, "Sağlık turizmi açısından burayı önemli bir üs olarak konumlandırmış durumdayız. Bakanlığımızın uzun yıllardır yaptığı hazırlıklar da bu güzergahta devam ediyor. Hastanemize Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen hastalarımız şifa buluyor." ifadelerini kullandı.

Kalkan, kentte bu yıl sonu itibarıyla bin 671 hastaya hizmet verilerek 401 bin 801 lira gelir elde edildiğini kaydetti.

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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