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Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika

Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı

20.01.2022 10:04

Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye gitti.

Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye gitti.

Hava yolu şirketleri, ABD'de 5G teknolojisinin devreye sokulmasının uçaklarda teknik sorun yaratabileceği endişesiyle uçuşlarını iptal etti veya uçak modellerini değiştirdi.

Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa ve British Airways gibi şirketler, 5G belirsizliğini gerekçe göstererek, bazı uçuşlarda değişiklik yaptığını duyurdu.

Bazı hava yolu şirketleri uçuşları askıya alırken, bazıları olası teknik sıkıntılarla en fazla karşılaşması beklenen Boeing 777 model uçakların uçuşlarını durdurdu.

Virgin Atlantic ve Air France-KLM gibi bazı hava yolu şirketleri ise herhangi bir uçuş iptaline gitmediklerini ancak durumu izlediklerini belirtti.

ABD'de telefon şirketlerinin 5G'ye geçişi erteleme süresi dün doldu

ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.

Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine şirketler, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.

AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz." ifadesi kullanılmıştı.

Boeing ve Airbus, 5G teknolojisi konusunda uyarmıştı

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketlerinin Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e, 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, "5G teknolojisine geçişin ertelenmesi" çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan, 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.

ABD'li hava yolu şirketlerinden "kaos" uyarısı

ABD'li büyük hava yolu şirketleri de 5G teknolojisinin hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısı yapmıştı.

American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines ve Delta Air Lines'ın da aralarında olduğu havacılık sektöründeki birçok şirketin yöneticisi, 5G'nin hava ulaşımı açısından yaratabileceği tehlikeye ilişkin ortak bir mektuba imza atmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Verizon ve AT&T, havalimanlarının yakınlarındaki bazı baz istasyonlarında 5G teknolojisine geçişi durdurma kararı almıştı.

Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı
Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı
Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Havacılık, Uçak, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika
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