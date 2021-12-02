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Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar - Son Dakika

Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar

02.12.2021 11:05
Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uçak Bakım Alanı'nda İngilizce hazırlık eğitimi de alan öğrenciler, dünyaca ünlü hava yolu firmalarında teknik personel olarak istihdam ediliyor.

Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uçak Bakım Alanı'nda İngilizce hazırlık eğitimi de alan öğrenciler, dünyaca ünlü hava yolu firmalarında teknik personel olarak istihdam ediliyor.

Her yıl 60 öğrencinin alındığı bölümde, alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.

Dönemin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in girişimiyle İngilizce hazırlık eğitimine 2020 yılında başlayan okul, öğrencileri sınavla alıyor.

Bölümde, öğrencilerin bilgilerini daha iyi pekiştirmesi için okulun öğretmenleri tarafından hazırlanan eğitim setleri de kullanılıyor.

Uçak Bakım Alanı Şefi Ahmet Ereğli, AA muhabirine, alanın kurulduğu 1996 yılından itibaren bu bölümde görev yaptığını söyledi.

Bu alanın "Uçak gövde motoru" ve "Uçak aviyonik sistemleri" olmak üzere iki daldan oluştuğunu belirten Ereğli, "Alanımızda havacılığa ait materyallerin yüzde 95'i mevcut. Eğitim setleri, uçaklar, 4 çeşit gaz türbinli motorların dördü birden bizde mevcuttur; bunlar 'turbojet', 'turboprop', 'turbofan' ve 'turboşaft' motorlarıdır." dedi.

Ereğli, İngilizce hazırlık dahil 5 yıllık eğitim verdiklerini dile getirerek, eğitim süreci ve mezunların istihdamına ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz uçak bakımla ilgili bütün bilgileri, dersleri, 17 modülü görmektedir. Havacılığa ait bütün atölyelerimiz ve materyallerimiz mevcut. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı üniversiteye gidiyor ama havacılıkta çalışan öğrencilerimiz de mevcut. Bizim en çok öğrenci istihdam ettiğimiz yer, Türk Hava Yolları. 400'e yakın mezunumuz Türk Hava Yollarında çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde hava, kara, deniz unsurlarında helikopterlerde ve uçaklarda çalışan öğrencilerimiz de mevcut. Polisin ve Sağlık Bakanlığının helikopterlerinde, Cumhurbaşkanlığının ATA uçağının da teknisyenlerinden birkaçı bizim öğrencilerimiz. Lufthansa, British Airways, Qatar Airways'te çalışan öğrencilerimiz de var."

Öğrencilere İngilizce eğitimde teknik terimlerin tamamının öğretildiğini aktaran Ereğli, eğitimleri konuyla ilgili uzman öğretmenlerin verdiğini ifade etti.

"Havacılığın aranan elemanlarını burada yetiştiriyoruz"

Okulun müdürü Oktay Güllü de Bursa'da konuyla ilgili eğitim veren tek resmi okul olduklarını belirtti.

Öğrencileri uçak alanıyla ilgili bilgi ve beceriyle donattıklarını kaydeden Güllü, "Uçak alanında İngilizce çok önemli bir referans noktası oluşturuyor. Havacılığın aranan elemanlarını burada yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize buradan birer kanat takıyoruz, mezun edip, uçuruyoruz. Fakat nereye uçacaklarına kendileri karar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Cenk Nemlioğlu, ortaokuldayken araştırıp isteyerek bu liseye geldiğini, pilot olmayı hedeflediğini söyledi.

Ahmet Karaburun, uçaklara ilgisinin bulunduğunu anlatarak, okulu bitirince iş imkanlarının fazla olduğunu, mühendis olmak istediğini aktardı.

Aleyna Mutlu, okulun geniş bir kapasitesinin olduğuna dikkati çekerek, "Teknik anlamda da birçok şeye sahip. Ben askeriyede pilot olmak isterim. Bizim bölümümüz durmadan güncellenen bir bölüm ve bizim de bunu sürekli takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Toygar Taşdemir ise uçak mühendisi olmak istediğini, TEKNOFEST gibi etkinlikleri de takip ettiklerini belirtti.

Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar
Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar
Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar
Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar
Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar

İngilizce, İstihdam, Bursa, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası hava yolu şirketlerine İngilizce yeterlilikle eleman yetiştiriyorlar - Son Dakika


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