Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı'na sayılı günler kaldı

GİMDES Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı'na sayılı günler kaldığını ve zirve için son hazırlıkların yapıldığını söyledi.



Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği'nin (GİMDES) öncülüğünde helal ve tayyib ürün sektörünün yer alacağı Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı CNR Food İstanbul'un dahilinde 4-7 Eylül'de Yeşilköy'de yer alan fuar alanında düzenlenecek. Ticaret ağını Orta Doğu'dan, Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar yaymayı hedefleyen fuara bu yıl, 90'dan fazla ülkeden 45 binin üzerinde alıcı gelmesi bekleniyor. Alım heyetine 1000'e yakın yabancı firma temsilcisi katılacak. Dünyanın en önemli gıda firmalarının katılacağı fuara, ihracatçı firmalar için büyük fırsatlar sunulacağı belirtiliyor. Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya, Türkmenistan, Arnavutluk, İtalya, İspanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Hindistan, Kıbrıs, Katar, Fas, Tunus, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 1000'e yakın yabancı firma temsilcisi fuarda, alım heyeti organizasyonuna katılarak B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.



Uluslararası Helal ve Tayyib Konferansı ile ilgili açıklamalarda bulunan GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, sayılı günler kalan zirve için son hazırlıkların yapıldığını söyledi.



"3 senedir gerçek helal ve tayyib ürün üreten firmalarla bir fuarda bir araya gelemedik"



Müslümanın olmazsa olmaz imani bir meselesi olan helal ve tayyib ürün talebini dejenere etmek isteyen fuarcılar yüzünden, 3 senedir gerçek helal ve tayyib ürün üreten firmalarla bir fuarda bir araya gelemediklerini belirten Büyüközer, "Yetkililer ile yapılan görüşmelerde, CNR Food İstanbul fuarında ayrı bir sektör olarak yer alabileceğimizi bildirdiler. Böylece, "Halkımızı helal ve tayyib ürünlerle buluşturuyoruz" sloganı ile biz de bu fuarda yer almaya karar verdik" dedi.



Büyüközer, "Biyoteknolojinin inanılmaz gelişmesi ve gayrimüslim emperyal güçlerin Müslümanların helal haram hassasiyetini dejenere etme gayreti ile bu yüzyıl, bilhassa gıdalarında, helalin harama karıştığı, insanoğlunun yediği ve içtiği şeylerde, helal ile haramın normal duyusal algılarla fark edilemeyecek bir seviyeye geldiği görülmektedir. Evet, insanlar lezzette bir erozyonun olduğunu, nesilde önemli bir değişimin yaşandığını, alerjik ve bakteriyel birçok hastalığın ortaya çıktığını ve de hızla arttığını görmekte ancak, bu değişimlerin ve musibetlerin gerçek sebebinin ne olduğunu bilmediği gibi, kaynağını da genel bilgisi çerçevesinde kavramakta zorlanmaktadır. Nüfusu 2 milyara ulaşan İslam dünyası bu kaostan kurtulabilmek için dininin gereği olan helal ve tayyib ürün arama eylemini fark etmiş ve her geçen gün bu arayış eylemini güçlendirerek sürdürmektedir. Ülkemizde de bu arayış, helal ve tayyib ürünleri sertifikalama ve denetleme çalışmaları ile 2005 yılından itibaren öncü olan GİMDES ile başlatılmış ve bu konunun yaygınlaşmasında, sertifikama hizmeti ile birlikte yürütülen etkinlikler olan fuar ve konferanslar da önemli rol oynamıştır. Bu anlayışla, 2008-2018 yılları arasında 11 adet Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansını ve 6 adet Helal ve Tayyib Fuarını gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.



"600 yıl İslam'a başkentlik yapmış İstanbul'da buluşacağız"



İslam ümmetinin artık kendi modernitesini inşa etmeye başladığını söyleyen Dr. Büyüközer, "Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyaca meşhur olan İstanbul, inanıyoruz ki katılımcıları büyüleyecektir. 100 yıldır kendisine dayatılan, kendisine ait olmayan Batı modernitesine mahkum edilmiş İslam ümmeti artık kendi modernitesini inşa ediyor, kaybettiği helallerini yeniden keşfediyor. 3.8 trilyon dolarlık helal pazarın gerçekleştirilmesi için üreticimiz, ihracatçımız, satıcılarımız, tüketicilerimiz ve kamu kurumlarımız elbirliği, güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam'a başkentlik yapmış İstanbul'da buluşacağız" ifadelerine yer verdi.



Sağlıklı nesil için önce helal ve tayyib gıda dediklerini ve buna böyle inandıklarını aktaran Büyüközer, "7 Eylül'de, 4-7 Eylül'de gerçekleştirilecek fuar, 6'ncı Hall, helal ve tayyib ürünler alanı içinde 11'inci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansımızı da gerçekleştiriyoruz. Türkiye; Avrupa'nın, Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve Asya'nın tam ortasında ve helal pazarın çok önemli ve aranan aktörü olarak bütün kardeşlerini GİMDES'in bu etkinliklerine davet etmektedir. 11'inci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına; Endonezya'dan, Malezya'dan, Amerika'dan, Güney Afrika'dan, İspanya'dan, İngiltere'den, Kuveyt'ten, Türkiye'den konularında uzman 13 konuşmacı katılacak" dedi. - İSTANBUL