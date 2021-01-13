Uluslararası Hemşireler Konseyi: Kovid-19 nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşire öldü - Son Dakika

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini belirterek, virüsün hemşireler üzerinde toplu travmaya neden olduğunu gösteren yeni kanıtlar bulunduğu uyarısında bulundu.

130 ülkeden yaklaşık 27 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında ön safta çalışan hemşireler arasında koronavirüs vakalarının yüksek seviyelerde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hemşirelerin sürekli artan iş yükü, devam eden taciz ve aşı karşıtlarının protestoları karşısında psikolojik sıkıntılarının giderek arttığının altı çizildi.

Salgın sürecinde yapılan araştırmalarda, Kovid-19'un hemşireler için "benzersiz ve karmaşık bir travma biçimi" oluşturduğu aktarılan açıklamada, bu durumun gerek hemşireler gerekse çalıştıkları sağlık kurumları açısından kısa ve uzun vadede "potansiyel olarak yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, hükümetlerin konuya derhal bir çözüm getirmemesi durumunda salgının hemşirelik mesleğine nesiller boyuncu zarar verebileceğine dikkat çekildi.

Dünyada 6 milyon hemşire açığı var

Kovid-19'un hemşirelerin mesleği bırakmasını tetikleyebileceği ileri sürülen açıklamada, halen dünyada hemşirelik mesleğinde 6 milyon istihdam açığının olduğu, gelecek 10 yılda emekli olacak 4 milyon hemşireyle bu sayının 10 milyona çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada, salgının başından bu yana 2 bin 200'den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiği ve virüsün hemşireler üzerinde toplu travmaya neden olduğunu gösteren yeni kanıtlar bulunduğu belirtildi.

ICN'ye ulaşan araştırma sonuçlarına göre, Japonya'daki hastanelerdeki hemşirelerin yüzde 15'i salgın sürecinde istifa etti. Bu ülkedeki hemşirelerin yüzde 20'si pandeminin ilk dalgası sırasında "ayrımcılık veya önyargılı tutuma maruz kaldıklarını" bildirdi.

ABD Hemşireler Derneği, ülkedeki hemşirelerin yüzde 51'inin salgın sürecinde "iş yoğunluğundan bunaldığını", ülkedeki sağlık çalışanlarının yüzde 93'ünün stres yaşadığını ve yüzde 76'sının yorgunluk ve tükenmişlik hissettiğini bildirdi.

İspanya'daki hemşirelerin yüzde 80'i kaygı ve tükenmişlik hissi içinde

Brezilya'daki hemşirelerin yüzde 49'u kaygı, yüzde 25'i depresyon ve Çin'deki hemşirelerin yüzde 60'ı tükenmişlik, yüzde 90'ı endişe hissi yaşıyor.

Afrika'daki 13 ülkede yapılan araştırmaya göre ise sağlık çalışanlarının yüzde 20'si depresyon belirtisi gösteriyor. Salgın öncesinde bu oran yüzde 2 civarındaydı.

İspanya'daki hemşirelerin yüzde 80'inin kaygı ve artan tükenmişlik, İsrail'deki hemşirelerin yüzde 40'ının Kovid-19 hastalarına bakmaktan korkma ve Avustralya'daki sağlık çalışanlarının yüzde 61'inin tükenmişlik ve yüzde 28'inin depresyon bildirdiği kaydedildi.

ICN yöneticilerinden Howard Catton, "Mevcut hemşirelik nüfusunun yalnızca yüzde 10-15'i Kovid-19 etkisiyle işini bıraksa bile 2030 yılına kadar potansiyel olarak 14 milyon hemşire açığımız olabilir ki bu, mevcut hemşirelik iş gücünün yarısına eşit." uyarısında bulundu.