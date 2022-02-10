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Uluslararası Hemşireler Konseyinden, Kovid-19 aşısına adil erişim talebi - Son Dakika

Uluslararası Hemşireler Konseyinden, Kovid-19 aşısına adil erişim talebi

10.02.2022 15:43
Uluslararası Hemşireler Konseyinden, Kovid-19 aşısına adil erişim talebi

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) Başkanı Pamela Cipriano, Kovid-19'la mücadelede kilit rol oynayan hemşirelerin sağlık güvenliğini korumak için aşıya adil erişim sağlanması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) Başkanı Pamela Cipriano, Kovid-19'la mücadelede kilit rol oynayan hemşirelerin sağlık güvenliğini korumak için aşıya adil erişim sağlanması gerektiğini belirtti.

Cipriano, yazılı açıklamasında, dünya genelinde hemşirelerin Kovid-19 aşısına erişimindeki eşitsizliğe dikkati çekti.

Hemşirelerin en çok güvenilen meslek grubu olarak görüldüğünü belirten Cipriano, "Kovid-19'la mücadelede hemşireler büyük rol modeldir. Bu konuda hastalarına verdikleri olumlu tavsiyeler, aşı yaptırarak kendilerini korudukları müddetçe etkili olacaktır." ifadesini kullandı.

Cipriano, hemşirelerin Kovid-19 aşısı yaptırmasının "mesleki sorumluluk" olduğuna işaret ederek "Uluslararası camia, özellikle hemşire ve diğer hasta bakıcılar gibi risk altındaki meslek grupları için aşı eşitliğini sağlama konusunda daha fazlasını yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın zamanında hemşirelere yönelik şiddet ve istismarın arttığına dikkati çeken Cipriano, uluslararası camiaya, "hemşirelerin güvenliğinin sağlanması ve istismarının önlenmesi için gerekli adımları atma" çağrısında bulundu.

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Pamela, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Hemşireler Konseyinden, Kovid-19 aşısına adil erişim talebi - Son Dakika


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