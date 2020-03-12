Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Antalya'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu önlemler kapsamında kongrenin iptal edildiği belirtildi.