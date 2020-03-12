Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika Spor

Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi

7 saat önce

Antalya'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Antalya'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu önlemler kapsamında kongrenin iptal edildiği belirtildi.

Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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