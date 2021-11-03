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Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu İstanbul'da başladı - Son Dakika

Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu İstanbul'da başladı

03.11.2021 14:16
Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu İstanbul'da başladı

İstanbul Sultanahmet Vakfı Yazma Eser Araştırmaları Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lübnan Trablus Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu" başladı.

İstanbul Sultanahmet Vakfı Yazma Eser Araştırmaları Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Lübnan Trablus Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu" başladı.

Sultanahmet Medresesinde gerçekleştirilen ilk günkü oturumlara, dünyadan pek çok bilim insanı katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman, içerisinde bulundukları mekanın Darülhadis olarak inşa edildiğini ve üç asır boyunca bu doğrultuda hizmet verdiğini söyledi.

Hicri 7. yüzyılın önemine işaret eden Tavman, şöyle konuştu:

"Bilim tarihini ve bilhassa beşinci, altıncı ve yedinci yüzyıllarda yaşayan alimleri araştıranlar, hicri yedinci yüzyıla gelince dikkat çekici bir ilmi gelişmişlik ve göz kamaştırıcı bir parıltı fark ederler. Öyle ki, bu yüzyılda telif edilen eserler temel kaynak metinler olarak görülmüştür. İlmi disiplinlerdeki terminoloji bu dönemde standartlaşmış, medreseler bu dönemde gelişmiş, önceki alimlerin görüşleri bu dönemdeki eleştiriler ile neticeye bağlanmıştır. Hiç kuşkusuz, sonraki dönemlerde yaşayan alimler hem telifte hem de ilmi başarılarda hicri yedinci yüzyılda yaşayan alimlere muhtaçtır. Biz de pek çok önemli soruya cevap verebilmek için, hicri yedinci yüzyıldaki yazma eserleri, alimleri ve ilmi birikimi ele alan daha derin ve kapsamlı bilim tarihi çalışmalarına ihtiyaç duymaktayız."

Vakfın bugün kuruluş amacına uygun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tavman, sempozyumla birlikte medresenin yeniden ihya olduğunu dile getirdi.

Açılış bölümünün ardından hadis alimi Muhammed Avvame ve Prof. Dr. Fahreddin Kabave'ye ödül takdim edildi.

Bugün ve yarın İstanbul'da Sultanahmet Medresesi'nde devam edecek olan sempozyum sonraki iki gün ise Bursa'da Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesinde gerçekleştirilecek.

Uludağ Üniversitesi, Sultanahmet, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu İstanbul'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler Sempozyumu İstanbul'da başladı - Son Dakika
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