Son Dakika Haberleri: Uluslararası Hitit Koşusu 28 Nisan'da Yapılacak

Uluslararası Hitit Koşusu 28 Nisan'da Yapılacak

14 dakika önce

Çorum Belediyesince bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Hitit Koşusu, 28 Nisan'da koşulacak.

Uluslararası Hitit Koşusu 28 Nisan'da Yapılacak, System.String[]
Çorum Belediyesince bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Hitit Koşusu, 28 Nisan'da koşulacak.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, yaptığı yazılı açıklamada 10 kilometrelik klasman ve 3 kilometrelik halk koşusundan oluşan 5. Uluslararası Hitit Koşusu için kayıtların başladığını bildirdi.

Koşuya bu yıl da yoğun bir katılım beklediklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan Maraton Fuarı'na katılarak organizasyonumuzu tanıttık. Uluslararası Hitit Koşumuza her geçen yıl ilgi artıyor. 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Uluslararası Hitit Koşusuna katılmak isteyenler www.hititkosulari.org adresinden online kayıt yaptırabilir. Belediye önünden başlayacak yarışlarda dereceye girecek sporculara çeşitli hediyeler vereceğiz. 7'den 70'e her yaştan insanımızı sporun birleştirici, ruh ve beden sağlığına iyi gelen özelliklerinden faydalanmaya davet ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Zeki Gül, Çorum, Güncel
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