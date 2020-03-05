Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Hizmet ihracatı 2018 yılında yüzde 9,0 artarak 33,8 milyar dolar, ithalat da yüzde 4,5 artarak 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre; uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, hizmet ihracatı 2016 yılında 27,6 milyar dolar iken, 2017 yılında yüzde 12,4 artarak 31,0 milyar dolar, 2018 yılında ise yüzde 9,0 artarak 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmet ithalatı 2016 yılında 21,0 milyar dolar iken, 2017 yılında yüzde 6,2 artarak 22,3 milyar dolar, 2018 yılında ise yüzde 4,5 artarak 23,3 milyar dolar oldu.

HİZMET İHRACATI İÇERİSİNDEKİ EN BÜYÜK PAYI TAŞIMACILIK HİZMETLERİ OLUŞTURDU

Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması'na göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2018 yılında yüzde 73,0'tür. İkinci sırada yüzde 8,1 ile diğer iş hizmetleri, üçüncü sırada yüzde 4,3 ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATINDA ARTIŞ OLDU

Hizmet ihracatının yaklaşık olarak dörtte üçünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2016 yılında yapılan ihracat 19 milyar 734 milyon dolar iken 2017'de yüzde 12,1'lik artışla 22 milyar 123 milyon dolar, 2018'de ise yüzde 11,5 artarak 24 milyar 664 milyon dolar oldu.

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2018 yılında yüzde 38,8'dir. İkinci sırada yüzde 21,4 ile diğer iş hizmetleri, üçüncü sırada yüzde 9,3 ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü yer aldı.

EN FAZLA HİZMET İHRACATI VE İTHALATI AVRUPA KITASI İLE YAPILDI

Avrupa kıtasındaki ülkeler, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Hizmet ihracatında 2016 yılında yüzde 49,6, 2017 yılında yüzde 51,1 ve 2018 yılında yüzde 52,9 pay ile; hizmet ithalatında ise 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 56,7 ve 2018 yılında ise yüzde 54,7 pay ile Avrupa kıtası ilk sırada yer aldı.

Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerine 2018 yılında yapılan hizmet ihracatı 15 milyar 766 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 2 milyar 100 milyon dolar oldu. İthalatta ise 2018 yılında Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden yapılan ithalatın 11 milyar 975 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 781 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa (Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri) hizmet ticaretinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu

Avrupa (Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri), yüzde 46,6 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Avrupa (Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri), yüzde 51,3 ile toplam hizmet ithalatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu.

İHRACATTA İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATTA İSE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ALDI

2018 yılında ihracatta yüzde 12,7'lik payla ve 4 milyar 280 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 7,9'luk payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,4'lük payla Birleşik Krallık yer aldı. İthalatta ise yüzde 10,3'lük payla ve 2 milyar 396 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri alırken ikinci sırada yüzde 8,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 7,9'luk payla Birleşik Krallık yer aldı.

(İHA)