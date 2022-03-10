"Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri" Projesi başladı - Son Dakika

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı tarafından, Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatının ve eserlerinin anlatıldığı panel düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yer alan "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri-8" isimli projesi kapsamındaki panel, Başkent Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

Panelde, "Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi" ve "Yesevilik" konuları işlenirken, katılımcılara Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri anlatıldı.

Yesevilik çatısı altında bulunan Alperenler'in şiirleri ve şairlerine de yer verilen panelde, bağlama eşliğinde Anadolu Bektaşi Semah Müziği'nden örnekler de sunuldu.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, panelin kapanışında yaptığı konuşmada, 21. yüzyılda barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajları verdi.

Özdemir, "Yesevi Dergahı'nda yetişen Alperenlerimizin tarih ve öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çıktığımız bu yolda, bize bu fırsatı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.