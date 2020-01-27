Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü - Son Dakika

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu binasının ana cephesi #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı.

Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'un kurtarılışının 75. yıl dönümünde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu binalarının ana cepheleri, 24 saat boyunca anma günü için tüm dünyada açılan #WeRemember hashtag yazısıyla aydınlatıldı.

Nazi rejiminin kurbanlarını hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik ayrıca yabancı düşmanlığı ve ötekileştirmeye karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.