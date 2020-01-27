Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü - Son Dakika

Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü

6 saat önce

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu binasının ana cephesi #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı.

Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü, System.String[]

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu binasının ana cephesi #WeRemember yazısıyla ışıklandırıldı.

Nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'un kurtarılışının 75. yıl dönümünde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu binalarının ana cepheleri, 24 saat boyunca anma günü için tüm dünyada açılan #WeRemember hashtag yazısıyla aydınlatıldı.

Nazi rejiminin kurbanlarını hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik ayrıca yabancı düşmanlığı ve ötekileştirmeye karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İstanbul, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 27 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi kitlesel olarak terk edebilir 'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü! Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 02:16:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]