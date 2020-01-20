ULUSLARARASI HUKUK FİRMASINDA AVUKATLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ - Son Dakika
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ULUSLARARASI HUKUK FİRMASINDA AVUKATLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ

7 saat önce

Kağıthane'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti.

ULUSLARARASI HUKUK FİRMASINDA AVUKATLAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KANLI BİTTİ, System.String[]

Kağıthane'de, uluslararası hukuk firmasında, iki avukat arasındaki alacak-verecek tartışması kanlı bitti. Avukat Ümit Serkan B., hukuk firmasının kıdemli ortağı Serdar B.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, Sultanselim Mahallesi Lalegül Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin 12'nci katında bulunan Bezen ve Ortakları adlı hukuk firmasında çalışan Ümit Serkan B. adlı avukat ile firmanın kıdemli ortaklarından Serdar B. arasında alacak-verecek tartışması çıktı. Tartışma sırasında Ümit Serkan B., belindeki tabancayı çıkararak Serdar B.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Serdar B., firma çalışanları tarafından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Avukat Ümit Serkan B., firma çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen avukatın saldırıda kullandığı tabancanın ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Olayın yaşandığı bina

-Olay yeri inceleme ekipleri


- İstanbul
Ümit Serkan, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
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Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti
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