Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı

Yatırım yoluyla oturum izni ve vatandaşlık alanında uzmanlaşmış uluslararası hukuk şirketi Harvey Law Group, Türkiye ofisini İstanbul'da açtı.

1992 yılında avukat Jean-Francois Harvey tarafından Kanada'da kurulan, daha sonra genel merkezi Hong Kong'a taşınan Harvey Law Group (HLG) dünyada Türkiye dahil olmak üzere, Brezilya, Kamboçya, Kanada, Grenada, Fransa, Endonezya, Fildişi Sahili, Malezya, Filipinler, Güney Afrika ,Tayland, ve Vietnam gibi 20'den fazla ülkede hizmet veriyor. 29 yıllık uzmanlığı ve küresel ağı ile HLG, yatırım yolu ile vatandaşlık ve oturum izni programlarıyla hem Türk vatandaşlarına hem de Türkiye'de yaşayan yabancılara serbest dolaşım olanakları sunuyor.

HLG'nin Türkiye'de ofis açması, Türkiye vatandaşlarının yeni ülkelerde artan yatırım taleplerinin bir göstergesi olarak görülüyor. Şirket, yatırım yolu ile vatandaşlık ya da oturum taleplerini karşılayacaklarını vaadediyor.

HLG Türkiye Ülke Müdürü Çiğdem Sarıoğlu Ergut: "Yatırım yoluyla vatandaşlık veya oturma izni arayışında olanlar için HLG 30 yıllık tecrübesi olan, bu konuda dünyanın önde gelen küresel danışmanlık şirketlerinden bir tanesi. Dünyanın dört bir yanında 20'den fazla ülkede ofisi bulunan HLG, yatırım yoluyla vatandaşlık veya oturma izni danışmanlığı konusunda çoğu ülke programının resmi acentesi olduğu için aracı kurum kullanmıyor. Küresel rakipleri arasında Türkiye'de ilk ofis açan şirket." dedi.

HLG Global Yönetici Ortağı Jean-Francois Harvey ise "İkinci bir vatandaşlığa sahip olmak, seyahat özgürlüğünün, en iyi sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmanın anahtarı. Aynı zamanda farklı ülkelerde gelir artırmak için çok önemli bir fırsat " diye konuştu.

Portföyünde yatırımcılar için birçok farklı ülke ve program var

Verilen bilgilere göre Türkiye'de yatırım yoluyla vatandaşlık danışmanlığı veren şirketlerin çoğu İngiltere, Yunanistan ve Portekiz'e yönelirken, HLG 25'ten fazla ülke sunuyor. Bunun yanı sıra Fransa, Kanada ve Singapur start-up vize programları da şirketin danışmanlık verdiği programlardan. Ayrıca HLG, Grenada, St.Kitts & Nevis, Antigua ve Barbuda gibi en eski Karayipler vatandaşlık programları için de danışanlarına hizmet veriyor.

Şirketin sunduğu en yeni vatandaşlık programı ise, 2021 yılında başlatılan Kuzey Makedonya programı.

Yatırım yolu ile vatandaşlık ve oturma izni konusunda yetkilendirilmiş şirket, sunduğu programların her aşamasında gerekli tüm işlemleri aracı şirketler olmadan danışanları adına yönetiyor. - İSTANBUL