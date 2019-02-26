Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27. Yılında Hocalı Katliamı" Paneli

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı Hocalı Katliamı'nın, dünyanın şahit olduğu en büyük suç ve trajedilerden biri olduğunu belirterek "26 Şubat 1992'de Ermeniler, Dağlık Karabağ bölgesinde bizi Türk ve Müslüman...

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı Hocalı Katliamı'nın, dünyanın şahit olduğu en büyük suç ve trajedilerden biri olduğunu belirterek "26 Şubat 1992'de Ermeniler, Dağlık Karabağ bölgesinde bizi Türk ve Müslüman olduğumuz için katletti." dedi.



Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle "Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27. Yılında Hocalı Katliamı" konulu panel düzenlendi.



TBB'de yapılan programın açılış konuşmalarını TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim yaptı.



Programa, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Abdullahzade, TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, TBB İnsan Hakları Merkez Üyesi ve Azerbaycan 2018 Hareketi Türkiye Temsilcisi Saide Ekmen de konuşmacı olarak katıldı.



Büyükelçi İbrahim, Ermeni çetelerinin 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı Hocalı Katliamı'nın, dünyanın şahit olduğu en büyük suç ve trajedilerden biri olduğunu belirterek "Bizim 27 yıl önce verdiğimiz şehitlerin hatırasını burada yad ediyoruz." dedi.



Hocalı'da yapılan katliamın 99 yıl önce Kahramanmaraş, Iğdır, Kars ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşanan hadiselerin benzeri olduğuna işaret eden İbrahim, "26 Şubat 1992'de Ermeniler, Dağlık Karabağ bölgesinde bizi Türk ve Müslüman olduğumuz için katletti." dedi.



"Katliamın, 'soykırım' olarak adlandırılması çok önemli"



İbrahim, katliamın dünyaya doğru anlatılması gerektiğini belirterek "Diplomatlar ve tarihçiler bu konuyu konuşurlar ancak tanınmış hukukçuların 1992'de Hocalı'da gerçekleşen katliamı, 'soykırım' olarak adlandırması çok önemlidir." diye konuştu.



Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelerde yaşanan hadiselerin sorumlularının Ermenistan'ı yönettiğini söyleyen İbrahim, "Bu durum Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin, Ermenistan tarafından işgal edildiğini gösterir." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi İbrahim, Türk dünyasının her zaman birbirine destek olduğunu belirterek "100 yıl önce de Çanakkale ve Sarıkamış'ta birlikte olduk. Bugün de Azerbaycan ve Türkiye birbirinin yanındadır." dedi.



27 yıl önce Hocalı'da yaşanan katliamı dünyaya anlatmayı sürdüreceklerini ve unutturmayacaklarını vurgulayan İbrahim, "Silahlı kuvvetlerimizi, diplomasimizi ve ekonomimizi güçlendireceğiz ki öz sorunlarımızı haklı olarak çözebilelim çünkü haklı olmak güçlü olmaktır." diye konuştu.



Hocalı Katliamı



Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

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