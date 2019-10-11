Uluslararası hukuka göre savaş ve çatışma arasındaki fark neler? Güvenli bölge nedir?
26 dakika önce
Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında bu operasyonun ve Suriye’nin kuzeyindeki bölgenin nasıl nitelendirilmesi gerektiği tartışmaları da gündeme geldi
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında bu operasyonun ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin nasıl nitelendirilmesi gerektiği tartışmaları da gündeme geldi.
Ankara, harekatı terör örgütlerine karşı yapılan ve BM Antlaşması'na uygun bir müdahale olarak açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı basın bildirisinde 'işgal' ifadesini kullandı. Diğer yandan sosyal medyada 'savaşa hayır' sloganı da operasyonu savaş şeklinde isimlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:51
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