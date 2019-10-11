Son Dakika Haberleri: Uluslararası hukuka göre savaş ve çatışma arasındaki fark neler? Güvenli bölge nedir?
Son Dakika Dünya Uluslararası hukuka göre savaş ve çatışma arasındaki fark neler? Güvenli bölge nedir?

Uluslararası hukuka göre savaş ve çatışma arasındaki fark neler? Güvenli bölge nedir?

26 dakika önce

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında bu operasyonun ve Suriye’nin kuzeyindeki bölgenin nasıl nitelendirilmesi gerektiği tartışmaları da gündeme geldi

Uluslararası hukuka göre savaş ve çatışma arasındaki fark neler? Güvenli bölge nedir?, System.String[]

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında bu operasyonun ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin nasıl nitelendirilmesi gerektiği tartışmaları da gündeme geldi.


Ankara, harekatı terör örgütlerine karşı yapılan ve BM Antlaşması'na uygun bir müdahale olarak açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı basın bildirisinde 'işgal' ifadesini kullandı. Diğer yandan sosyal medyada 'savaşa hayır' sloganı da operasyonu savaş şeklinde isimlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:51 
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