Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi - Son Dakika

Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi

07.01.2021 11:56

Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi Türk Sahil Güvenlik botları, karasuyu ihlali yapan 2 Yunan Sahil Güvenlik botunu önleme manevraları ile Türk karasularından çıkarttı.

Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi

ANKARA - Türk Sahil Güvenlik botları, karasuyu ihlali yapan 2 Yunan Sahil Güvenlik botunu önleme manevraları ile Türk karasularından çıkarttı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk karasularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği karasularımızdan sürülerek çıkartıldı" ifadesine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır. Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır."

Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi
Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi
Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi
Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Yunan, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları 'Dur' dedi - Son Dakika


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