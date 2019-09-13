Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buluyor

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde Cenevre Birleşmiş Milletler binasında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kent Araştırmaları Enstitüsü ve İdealkent Dergisi'nin ev sahipliğinde her yıl verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri ile kentin gelecekte büyümesini çok boyutlu hesaplayan planlama çalışmaları, kentsel ve mimari dokunun korunması, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamaları, kimlik ve kültür inşa çabaları, insan ekolojisine yaraşır kentsel ekoloji ve çevre düzenlemeleri, araç merkezli değil yaya merkezli şehircilik uygulamaları gibi konulardaki çabaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası İdealkent Ödülleri için başvurular 1 Ekim'e kadar "www.idealkentawards.com" sitesinden online olarak yapılabilecek.

Kentle ilgili çalışan başta yerel yönetimler olmak üzere sivil toplum kuruluşları, odalar, birlikler, üniversiteler, özel sektör paydaşları, kamu kurumları, başvurularını en fazla 3 proje ile gerçekleştirebilecek.

Bu yılın ödül kategorileri "Afet ve Göç Yönetimi", "Akıllı Kent", "Atık Yönetimi", "Çevre Düzenleme", "Çocuk Dostu Kent", "İdealkent Özel Ödülü", "Kadın Dostu Kent", "Kent Araştırmaları Özel Ödülü", "Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması", "Mimari Koruma", "Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik", "Sürdürülebilir Enerji", "Sürdürülebilir Kalkınma", "Sürdürülebilir Ulaşım" ile "Yerel Katılım ve Demokrasi" olarak belirlendi.

Geçen yıl düzenlenen Uluslararası İdealkent Ödül Töreni, Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenlerin, bürokratların, politika yapıcıları, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 27 Ekim 2018'de Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında düzenlenmişti.

Bu yıl da hem Türkiye'den hem dünyadan alana önemli katkılar sağlamış kişilerin katılımıyla 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde Cenevre Birleşmiş Milletler binasında düzenlenecek törenle şehircilik alanına katkı sağlayan projelerin görünür kılınması hedefleniyor.