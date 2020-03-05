Uluslararası idlib konferansı başladı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir,

-Bugün bir yandan Moskova'da yapılacak görüşmelerde bir mutabakat sağlanmasını ümit ederken, diğer yandan milyonlarca masum insanı, eli kanlı bir savaş suçlusunun insafına bırakmama kararlılığımızı sürdürüyoruz

-Suriye'nin çocuklarını terör örgütlerine, insan kaçakçılarına yem etmemek; tüm insanlığın ortak görevidir

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIKİSTANBUL,(DHA)

İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Uluslararası İdlib Konferansı başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Konferansa Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Ulusal Koalisyon Başkan Yardımcısı Dima Moussa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Özdemir yaparken, 'Bildiğiniz gibi komşumuz Suriye'de yaşanan kanlı iç savaş, dokuzuncu yılını doldurmaktadır. Bu süre zarfında yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş; milyonlarca sivil, komşu ülkeler başta olmak üzere yabancı diyarlara sığınmış; yine milyonlarca Suriye vatandaşı ise kendi ülkelerinin sınırları içerisindeki görece güvenli bölgelere giderek, bugüne dek hayatta kalmayı başarmışlardır. Birleşmiş Milletler'in 'İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük insani kriz' dediği Suriye ihtilafı nedeniyle çok ağır bedeller ödeyen ülkelerden biri olduk. Senelerdir yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, ekonomik gücü kendisinden çok daha büyük olan ülkeleri geride bırakarak 'dünyanın en cömert ülkesi' unvanına sahip olmuştur. Bir yandan kendi topraklarımızda yaşayan sığınmacıların eğitim, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan Suriye sınırımızın güneyinde yüzlerce kamp kurarak hayatta kalmaya çalışan milyonlarca insanın umudu olduk. Aynı zamanda Suriye'de hüküm süren şiddet ve istikrarsızlık, terör örgütleri için ideal bir ortam oluşturmuş; bu ortamdan beslenen eli kanlı teröristler, kalleş namlularını vatandaşımıza doğrultmuştur. Son yıllarda gerek DEAŞ, gerek PKK ve onun Suriye uzantısı olan PYDYPG terör örgütleriyle kıyasıya bir mücadele verdik. DEAŞ terör örgütüyle mücadele etmek amacıyla Suriye'ye muharip güç gönderen ilk ülke, Türkiye olmuştur. 2016 yılında düzenlediğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünü NATO'nun sınırlarından söküp attık; Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dost ve müttefiklerimize rahat bir nefes aldırdık. Teröristleri, 'son savaşa' sahne olacağını söyledikleri Dabık'a gömdük; sözde devletlerinin en büyük merkezlerinden biri olan El Bab'ı hane hane teröristlerden temizledik dedi.

'RUSYA FEDERASYONU VE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ İLE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ DİPLOMATİK TEMASLAR

Çağatay Özdemir, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ ile mücadelemize engel olmak isteyen PKKPYD-YPG terör örgütünü, Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin'den çıkararak, teröristlerin ülkemizi hedef almak için kullandığı bu bölgeyi terörden temizledik. Son olarak da Barış Pınarı Harekatı ile vatandaşlarımıza yönelik saldırıların planlandığı, topraklarımıza tünellerle militan, silah ve patlayıcı sevkiyatının gerçekleştirildiği Tel Abyad-Resulayn hattını Bölücü Terör Örgütü'nden temizledik. Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu işbirliğiyle huzura kavuşturduğu bu güvenli bölgelerde çocuklar okullarına devam etmekte, hastalar sağlık hizmetlerinden faydalanmakta, ekonomik hayat canlanmakta; özetle savaşın gölgelediği hayatlar gün be gün normale döndürülmekte, insanların geleceğe dair umutları yeşermektedir. Bölgesinde her zaman barış ve istikrarın hakim olmasını arzulayan, tüm adımlarını bu hedef doğrultusunda atan Türkiye, komşularının toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza ve müdafaası için çalışmaya devam etmektedir. Bu yaklaşımımız, yaklaşık iki yıldır Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti ile sürdürdüğümüz diplomatik temaslar neticesinde Suriye rejiminin saldırılarından korunan İdlib bölgesi için de geçerlidir şeklinde konuştu.

Özdemir, 'Bugün bir yandan Moskova'da yapılacak görüşmelerde bir mutabakat sağlanmasını ümit ederken, diğer yandan milyonlarca masum insanı, eli kanlı bir savaş suçlusunun insafına bırakmama kararlılığımızı sürdürüyoruz. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını yeniden teyit ederken, kahraman askerlerimizin saçının teline zarar vermeye kalkanları cezasız bırakmamaya ant içiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Belirtmek isterim ki; Büyük Türk milletinin Mehmetçik'le tek yürek olduğunu, Mehmetçik neredeyse tüm ulusumuzun da orada nefes alıp verdiğini kimse unutmamalıdır. Nitekim kahraman askerlerimize uzanan eller birer birer kırılmış; bugüne kadar masum sivilleri varil bombalarıyla vuranlar, açık havada rahat yürüyemez hale gelmişlerdir. Dosta güven, düşmana korku veren kahraman ordumuz, milyonlarca masumun duaları ve milletimizin desteğiyle, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamıştır dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İKİRCİKLİ TAVRINI ÖRTBAS ETME ÇABASI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Türkiye Cumhuriyeti olarak, çatışmaların, gözyaşının, yokluğun, Ortadoğu'nun kaderi olduğu anlayışına karşı çıkıyoruz. Sevginin nefrete, barışın savaşa, hakça paylaşımın çıkar çatışmasına üstün geldiği; kaynakların yayılmacılığa, silahlı vekillere, fitneye değil; vatandaşların refah ve mutluluğuna yönlendirildiği bir coğrafyanın hayalini kuruyoruz. Maalesef insana verdiğimiz önemin, bazı bölge ülkeleri tarafından paylaşılmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Son günlerde Batı sınırımızda savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan silahsız, savunmasız sığınmacıların Yunan askerleri tarafından katledilmesi, politikanın insandan kopmasının nasıl sonuçlar doğurabildiğinin açık bir örneğini teşkil etmiştir. Dünyaya insan hakları dersi verme iddiasındaki Avrupa Birliği'nin; dalgalı denizlerde çocukları taşıyan plastik botları patlatan, güçleri ancak masumlara yeten üniformalı haydutların sırtını sıvazlaması ise bir utanç vesikası olmuştur. Sözünün eri bir millet olarak, Avrupa Birliği ile 2016 yılında imzaladığımız mutabakatın gereklerini tam olarak yerine getirdiğimizi tekrar tekrar hatırlatmak isterim. Öte yandan Avrupalı dostlarımız, vize serbestisinden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine, yeni fasılların açılmasından maddi yardım ve gönüllü geri kabule kadar verdikleri hiçbir sözü tutmamışlardır. Bu koşullarda ülkemizin düzensiz göç konusunda gerekli adımları atmamakla itham edilmesi, ancak Avrupa Birliği'nin ikircikli tavrını örtbas etme çabası olarak değerlendirilebilir diye konuştu.

HASTALIĞA BİR ÇARE BULMAYA VAKFETMELİYİZ

Özdemir, 'Suriye krizi dokuzuncu yılını tamamlarken, artık günü kurtarmaya yönelik geçici tedbirleri bir kenara bırakıp, kapsamlı ve uzun vadeli çözümleri el birliğiyle hayata geçirmek zorundayız. Artık zamanımızı ve enerjimizi, semptomları tedavi etmeye değil; hastalığa bir çare bulmaya vakfetmeliyiz. Bugün İdlib'deki insani krizin durdurulması mümkün bile olsa, milyonlarca Suriyelinin, rejimin kontrolünde olmayan bölgelerde yaşadıklarını göz ardı edemeyiz. Bu insanlara bir gelecek icat etmek, Suriye'nin çocuklarını terör örgütlerine, insan kaçakçılarına yem etmemek; tüm insanlığın ortak görevidir. Ülkemiz, Suriye krizi özelinde insan odaklı yaklaşımının ne kadar samimi olduğunu sahada attığı adımlarla her zaman olduğu gibi dünde bugünde kanıtlamıştır. Nitekim Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan insani krizi sona erdirmek için kapsamlı tek planı ortaya koyan ülke olması tesadüf değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyayla paylaştıkları güvenli bölge planı, bölgemizi yeniden huzura kavuşturacak bir barış projesidir. Uluslararası toplum, daha fazla vakit kaybetmeden, bölgemizde barış ve istikrarı yeniden hakim kılacak bu projeye destek vermelidir şeklinde konuştu.